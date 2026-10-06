Messi miễn cưỡng chia tay tuyển Argentina vì nghi ngờ AFA?

Messi sắp khép lại hành trình cùng tuyển Argentina.

Messi sẽ có lần thứ 208 và cũng là lần cuối cùng khoác áo Argentina trong trận giao hữu với Benin tại Buenos Aires vào ngày 7/10. Cuộc đối đầu đánh dấu hồi kết cho sự nghiệp quốc tế kéo dài hơn hai thập kỷ của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Tuy nhiên, phía sau màn chia tay được chờ đợi ấy lại xuất hiện những tranh cãi. Theo Gazzetta dello Sport, Messi ban đầu không hào hứng với ý tưởng tổ chức một trận đấu riêng để tri ân anh. Siêu sao 39 tuổi được cho rằng nghi ngờ AFA muốn tận dụng tên tuổi và di sản của mình để thu về khoản doanh thu lớn.

Cuối cùng, Messi vẫn đồng ý ra sân. Dù vậy, trận đấu tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận, đặc biệt liên quan đến cách AFA sắp xếp các trận giao hữu trên sân nhà trong đợt FIFA Days kéo dài khi lần lượt gặp Bolivia, Burkina Faso và Benin.

Theo Gazzetta, AFA thậm chí được cho là nhờ một công ty tại Colombia tìm kiếm những đối thủ chấp nhận thi đấu với mức phí thấp hoặc không yêu cầu khoản thù lao đáng kể. Benin, đội đang đứng thứ 93 thế giới, đồng ý tham dự trận đấu đặc biệt này mà không đòi phí, đổi lại cơ hội xuất hiện trong một sự kiện lịch sử của bóng đá Argentina.

Với Leo, trận gặp Benin sẽ khép lại hành trình quốc tế đáng kinh ngạc với 125 bàn thắng. Anh chia tay đội tuyển với hai chức vô địch Copa America và một World Cup.

Messi làm náo loạn giải hạng tư Argentina Ngày 25/7, Lionel Messi khiến sân Antonio Di Giacomo chật kín người hâm mộ khi xuất hiện cổ vũ Leones FC, đội bóng thuộc sở hữu của gia đình.