Chủ tịch FIFA và Madam Pang dự khán chung kết FIFA ASEAN Cup 2026

Chủ tịch FIFA Infatino và Madam Pang dự khán trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Đây là lần thứ hai ông Infantino và Madam Pang cùng dự khán một trận đấu trong thời gian ngắn gần đây. Trước đó, hai người xuất hiện tại sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa tuyển Việt Nam và tuyển Thái Lan hôm 26/8.

Ở trận đấu đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik hòa đối thủ 2-2 trên sân nhà nhưng vẫn giành chức vô địch với tổng tỷ số 4-2, bởi đã thắng 2-0 ở lượt đi trên sân Rajamangala. Sau trận, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và người đứng đầu Hiệp hội Bóng đá Thái Lan (FAT) cùng xuống sân tham dự lễ trao giải.

Trở lại với trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, sân Bung Karno được phủ kín với khoảng 76.000 khán giả. Trong đó, đội chủ nhà giành quyền vào chung kết với thành tích bất bại ở vòng bảng, gồm hai chiến thắng và một trận hòa. Trong khi đó, tuyển Thái Lan có hai trận thắng và một thất bại, trong đó đáng chú ý là chiến thắng 2-0 trước tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 2 của bảng B.

Đây là lần đầu FIFA ASEAN Cup được tổ chức và Chủ tịch FIFA Infantino đến Jakarta từ ngày 4/10. Đây cũng là lần thứ 4 người đứng đầu FIFA đến thăm Indonesia kể từ năm 2022.

Nhân dịp này, Chủ tịch PSSI Erick Thohir bày tỏ sự cảm kích trước sự hỗ trợ của FIFA dành cho bóng đá Indonesia: “Cảm ơn FIFA vì sự tin tưởng, hỗ trợ và hướng dẫn liên tục trong quá trình chuyển đổi bóng đá Indonesia”.

Ông nhấn mạnh Indonesia được FIFA tin tưởng trao quyền đăng cai nhiều sự kiện quốc tế, trong đó có FIFA U17 World Cup 2023, FIFA World Series 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.