Dàn dự bị lên tiếng, Italy thắng dễ Thổ Nhĩ Kỳ

Riccardo Calafiori tỏa sáng trong trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: X.

Dù thực hiện tới 9 sự thay đổi ở đội hình xuất phát, "Azzurri" vẫn là đội làm chủ tình hình trong hiệp một. Phút 26, tiền đạo Gianluca Scamacca khai thông thế bế tắc bằng cú vuốt bóng đầy quyết đoán, đưa bóng dội mép dưới xà ngang bay vào lưới.

Dù chơi lấn lướt đội khách ở những phút tiếp, Italy vẫn không thể ghi thêm bàn thắng và đành rời sân tạm nghỉ với tỷ số tối thiểu 1-0.

Bước sang hiệp hai, Thổ Nhĩ Kỳ vùng lên mạnh mẽ và tìm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 61 khi Aral Simsir đệm bóng dễ dàng vào lưới trống. Thế nhưng, niềm vui của thầy trò Vincenzo Montella ngắn chẳng tày gang.

Phút 64, từ quả đá phạt chuẩn xác của Nicolo Barella, hậu vệ vào sân thay người Riccardo Calafiori bật cao đánh đầu hiểm hóc, tái lập thế dẫn trước 2-1 cho đội chủ nhà.

Đến phút 87, một nhân tố dự bị khác là Francesco Pio Esposito chớp thời cơ dứt điểm cận thành chuẩn xác, ấn định thắng lợi chung cuộc 3-1 cho đội bóng áo thiên thanh.

Chiến thắng dễ dàng trên sân nhà giúp Italy tạm thời vượt qua Bỉ để chiếm ngôi nhì bảng A Nations League A, nắm lợi thế lớn ở đợt tập trung vào tháng 11, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chìm sâu ở vị trí cuối bảng khi chưa giành được điểm số nào sau 4 lượt trận.

Ở lượt trận tiếp theo, thầy trò Mancini sẽ tiếp đón tuyển Pháp trên sân nhà vào ngày 13/11.

Video Maldini lên tiếng về vấn đề tại Italy Phát biểu của cựu danh thủ AC Milan về những lùm xùm gần đây với FIGC vào đêm 28/7 nhận được nhiều sự đồng tình từ CĐV trên X cũng như Reddit.