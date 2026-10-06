Phản ứng của báo Thái Lan sau thất bại trước Indonesia

Truyền thông Thái Lan chủ yếu nhấn mạnh tinh thần thi đấu của đội nhà sau khi phải chơi thiếu người từ phút 81.

Sau trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, báo chí Thái Lan không tập trung quá nhiều vào việc đội nhà mất chức vô địch. Nhiều tờ báo nhấn mạnh cách thầy trò HLV Anthony Hudson vẫn giữ được khả năng phản kháng dù chỉ còn 10 người từ phút 81.

Daily News đưa chi tiết Thái Lan chơi thiếu người nhưng vẫn chiến đấu đến cùng lên tiêu đề. Matichon cũng nhấn mạnh yếu tố 10 người khi tường thuật trận đấu, trong khi Thairath tập trung vào tinh thần thi đấu của đội tuyển. Điểm chung trong cách phản ánh là sự tiếc nuối nhiều hơn thất vọng.

Thái Lan rơi vào thế khó sau khi Nicholas Mickelson nhận thẻ vàng thứ hai ở phút 81. Chỉ ít phút sau, Dean James sút phạt đưa Indonesia vượt lên. Tuy nhiên, Iklas Sanron nhanh chóng gỡ hòa ở phút 87.

Sang hiệp phụ, Peeradol Chamrasamee còn đưa Thái Lan dẫn 2-1 ở phút 111. Indonesia phải chờ tới phút 116 mới gỡ hòa nhờ Elkan Baggott, trước khi thắng 4-2 trong loạt luân lưu.

Báo Thái nhấn vào tinh thần đội nhà

Sau trận, Daily News tiếp tục dành bài riêng cho phát biểu của Anthony Hudson. HLV tuyển Thái Lan thừa nhận thất vọng vì không thể giành chức vô địch, nhưng vẫn đánh giá cao cách các cầu thủ phản ứng khi đội chỉ còn 10 người.

HLV Hudson cho rằng Thái Lan không thể chỉ co cụm phòng ngự sau chiếc thẻ đỏ. Đội vẫn phải tìm cách đưa bóng lên phía trước và duy trì khả năng gây sức ép lên Indonesia.

Ông cũng không trách các cầu thủ đá hỏng luân lưu. Theo Hudson, nhiều học trò đã kiệt sức sau 120 phút, một số gặp vấn đề thể lực và chuột rút. Vì thế, nhà cầm quân người Anh không muốn quy trách nhiệm cho Sarach Yooyen hay bất kỳ cá nhân nào.

Thái Lan vẫn ghi hai bàn và có thời điểm dẫn Indonesia 2-1 dù chỉ còn 10 cầu thủ trên sân.

SiamSport cũng đi theo hướng tương tự. Tờ này nhấn mạnh tinh thần chiến đấu khi đưa phản ứng từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan. FAT cảm ơn các cầu thủ, ban huấn luyện và người hâm mộ, đồng thời cho biết sẽ tiếp nhận những ý kiến chỉ trích để tiếp tục cải thiện đội tuyển.

Sarach, người đá hỏng một quả luân lưu, đăng lời xin lỗi CĐV sau trận. Tuy nhiên, phản ứng trên mạng xã hội Thái Lan không quá gay gắt. Nhiều người cho rằng đội tuyển đã làm hết khả năng trong hoàn cảnh phải chơi thiếu người.

Indonesia trở thành chủ đề tranh luận

Bên cạnh màn trình diễn của đội nhà, báo chí Thái Lan cũng chú ý tới cách Indonesia xây dựng lực lượng.

SiamSport dành riêng một bài về việc cả 11 cầu thủ Indonesia đá chính trong trận chung kết đều sinh ngoài nước. Theo tờ báo này, 8 người sinh tại Hà Lan, một tại Australia, một tại Mỹ, còn Elkan Baggott sinh tại Thái Lan.

Chi tiết này nhanh chóng tạo tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ Thái Lan khi Indonesia tiếp tục mở rộng nguồn tuyển chọn từ lực lượng diaspora.

HLV Hudson không dùng yếu tố này để giải thích thất bại. Ông chúc mừng Indonesia và thừa nhận đối thủ sở hữu lực lượng chất lượng, đồng thời cho rằng Thái Lan cần tiếp tục cải thiện để duy trì khả năng cạnh tranh trong khu vực.

Phản ứng sau chung kết vì thế không mang màu sắc khủng hoảng. Truyền thông Thái Lan nhìn nhận vị trí á quân trong bối cảnh đội chỉ còn 10 người, vẫn gỡ hòa, vượt lên ở hiệp phụ và buộc Indonesia phải chờ đến loạt luân lưu.

Báo chí Thái Lan cũng dành nhiều sự chú ý cho việc Indonesia sử dụng đội hình gồm toàn cầu thủ sinh ngoài nước trong trận chung kết.

HLV Hudson cũng cho biết FIFA ASEAN Cup giúp ông xác định rõ hơn nhóm cầu thủ cần giữ lại cho kế hoạch hướng tới Asian Cup. Những gương mặt trẻ như Kakana Khamyok hay Yotsakorn Burapha tiếp tục được xem là phần quan trọng trong quá trình xây dựng lực lượng.

Thái Lan rời Jakarta mà không có chức vô địch, nhưng trận chung kết không tạo cảm giác đội bóng này vừa đánh mất vị thế. Với báo chí Thái Lan, điều đáng chú ý hơn nằm ở cách đội tuyển phản ứng khi rơi vào hoàn cảnh bất lợi và vẫn khiến Indonesia phải vất vả đến phút cuối.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.