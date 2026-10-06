Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Sôi động phong trào chạy bộ

Giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai đang trở thành động lực để phong trào chạy bộ càng trở nên sôi động hơn.

Các thành viên Câu lạc bộ Bà Rá Trail Phước Long tập luyện trên những cung đường dốc cao của núi Bà Rá.

Bền bỉ tập luyện mỗi ngày

5h sáng thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần, khi nhiều người còn chìm trong giấc ngủ thì các thành viên Câu lạc bộ (CLB) Bà Rá Trail Phước Long đã có mặt tại núi Bà Rá (phường Phước Long) để bắt đầu buổi tập luyện. Họ đã cùng nhau chạy trên những cung đường dốc hay chinh phục hơn 1,7 ngàn bậc tam cấp để lên đến đỉnh núi cao. Những bước chân nối tiếp nhau, tạo nên không khí tập luyện sôi nổi giữa khung cảnh thiên nhiên buổi sớm mai thật yên bình.

Đặc thù địa hình núi Bà Rá phù hợp cho các thành viên CLB rèn luyện sức bền, tăng cường thể lực thông qua những cung đường có độ dốc cao. Dưới sự dẫn dắt của chủ nhiệm CLB Lê Thanh Thân, tinh thần tập luyện của các thành viên trong đoàn được duy trì đều đặn và phát huy tính hiệu quả. Mỗi người một công việc, một độ tuổi khác nhau, nhưng tất cả đều chung niềm đam mê chạy bộ, leo núi và mong muốn chinh phục những thử thách mới.

Chị Võ Thị Quỳnh Anh (thành viên CLB Bà Rá Trail Phước Long) hiện làm công chức tại phường Phước Bình. Dù công việc ở cơ quan và gia đình bận rộn nhưng chị vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ ổn thỏa để duy trì niềm đam mê thể thao.

Hướng đến giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, chị Quỳnh Anh đăng ký thử sức ở cự ly 21km. Để chuẩn bị cho đường chạy, ngoài tập chung với đồng đội vào ngày nghỉ cuối tuần, chị còn xây dựng kế hoạch tập luyện cho riêng mình và duy trì tập luyện khoảng 1 giờ mỗi ngày vào sáng sớm hoặc chiều tối sau giờ làm việc. “Tham gia giải chạy là cơ hội để rèn luyện thể lực, thử thách bản thân, đồng thời giao lưu học hỏi và lan tỏa tinh thần thể thao tích cực đến cộng đồng” - chị Quỳnh Anh bộc bạch.

Cũng là thành viên CLB Bà Rá Trail Phước Long, anh Phạm Đức Quân (ở phường Phước Bình) thường xuyên tham gia các buổi sinh hoạt, tập luyện cùng đồng đội. Anh Quân cho hay: Anh làm công việc kinh doanh nên chủ động sắp xếp thời gian tham gia tập luyện đều đặn và tích cực cùng đồng đội tham gia các giải marathon ở những cự ly khác nhau. Riêng giải lần này, anh và nhiều thành viên lựa chọn cự ly 10km để cùng nhau trải nghiệm đường chạy và lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng.

CLB Bà Rá Trail Phước Long đã đồng hành cùng các Giải marathon - Trường Tươi trong những năm trước. Với giải Đồng Nai marathon - Trường Tươi Group 2026, Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, CLB sớm đăng ký cho các thành viên tham gia đầy đủ. Việc giải đấu được tổ chức ngay tại quê nhà càng tiếp thêm sự hào hứng, bởi mỗi người đều mong muốn góp những bước chạy của mình trên các cung đường quen thuộc; đồng thời giới thiệu những tiềm năng du lịch, vẻ đẹp của địa phương đến bạn bè, du khách gần - xa.

Kết nối cộng đồng

Theo Chủ nhiệm CLB Bà Rá Trail Phước Long Lê Thanh Thân, CLB hiện có khoảng 30 thành viên, độ tuổi từ 20-60. Mỗi người làm một công việc, ngành nghề khác nhau (công chức, viên chức, giáo viên, kinh doanh, buôn bán tự do...) nhưng đều có chung niềm yêu thích môn chạy bộ và leo núi.

Để phù hợp với thời gian sinh hoạt, CLB duy trì lịch tập luyện linh hoạt trong tuần. Các thành viên thường tập trung tại núi Bà Rá để leo núi, rèn luyện sức bền vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Những ngày còn lại, mọi người chủ động chạy tại các tuyến đường thuộc khu vực trung tâm 2 phường: Phước Long và Phước Bình. Cách sắp xếp này đã giúp các thành viên duy trì nền nếp tập luyện đều đặn, đầy đủ mà vẫn bảo đảm công việc ở cơ quan cũng như chăm lo cho gia đình.

“Những buổi tập cuối tuần còn là dịp để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ chuyện công việc, cuộc sống, động viên nhau trong những lúc gặp khó khăn. Tình yêu thể thao vì thế trở thành sợi dây gắn kết những người có chung sở thích, góp phần xây dựng lối sống lành mạnh trong cộng đồng”- anh Thân cho hay.

Anh Lê Thanh Thân cho rằng: Quy mô giải năm nay được mở rộng, dự kiến sẽ thu hút đông đảo vận động viên tham gia, tạo thêm cơ hội giao lưu, cọ xát cho những người chạy phong trào. Đây cũng là động lực để các thành viên trong CLB đặt mục tiêu mới, nỗ lực bứt phá trong tập luyện và thi đấu. “Với chúng tôi, thể thao không chỉ là chuyện thắng, thua hay thành tích. Điều quan trọng là chiến thắng chính mình, duy trì sức khỏe và cùng nhau lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng. Thông điệp CLB muốn gửi gắm qua giải lần này là “Mỗi bước chạy là một hành trình xanh - sạch - hồng. Xanh là lan tỏa tình yêu thiên nhiên. Sạch là chung tay giữ gìn cảnh quan, môi trường. Hồng là kết nối, sẻ chia và lan tỏa tình yêu thương đến cộng đồng” - anh Thân tâm sự.