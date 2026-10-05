Fàbregas: 'Tôi muốn cầu thủ trẻ Como mơ đến Real Madrid, Barcelona'

Khi được hỏi về tiêu chí tuyển quân, Fàbregas nhấn mạnh bản thân ưu tiên những tài năng trẻ có khát vọng vươn lên, thậm chí đặt mục tiêu khoác áo các đội bóng hàng đầu châu Âu. “Tôi luôn nói với ban lãnh đạo rằng mình muốn những cầu thủ trẻ có tham vọng và khao khát được đến Real Madrid hay Barcelona. Tôi thích những người có thể chưa quá nổi bật về tài năng nhưng sở hữu tham vọng lớn, muốn xây dựng một sự nghiệp đáng nhớ, hơn là những người đã có tất cả và chỉ còn nghĩ đến việc kiếm tiền”, Fàbregas chia sẻ.

Fàbregas muốn các cầu thủ trẻ Como nuôi tham vọng lớn đến những câu lạc bộ như Real Madrid và Barcelona

Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cũng nhắc lại quyết định gia nhập Como sau khi kết thúc hợp đồng với Monaco. “Tôi từng nhiều lần đến Como cùng gia đình mà không biết nơi đây có một đội bóng. Khi tìm hiểu về lịch sử CLB, mối liên hệ với thành phố và người hâm mộ, tôi nhận ra Como đã thay đổi hoàn toàn trong những năm gần đây”, HLV này nói.

Fàbregas cho rằng bản sắc là yếu tố quan trọng trong quá trình xây dựng đội bóng. HLV này chấp nhận thất bại nếu Como thi đấu đúng với những ý tưởng đã đề ra, thay vì đánh mất mình trước đối thủ. “Tôi muốn thua với chính những ý tưởng của mình và của cả tập thể. Nếu thất bại vì chơi theo một cách không phải của mình, đó sẽ là thất bại nhân đôi. Chúng tôi chuẩn bị dựa trên triết lý và bản sắc riêng rồi bước vào trận đấu. Sẽ có lúc đối thủ chơi tốt hơn, nhưng đó cũng là thời điểm đội bóng tiến bộ”, Fàbregas cho biết.

Fàbregas hướng Como đến một dự án phát triển dài hạn

Công tác chuyển nhượng tại Como được chuẩn bị trong thời gian dài. Theo Fàbregas, ban huấn luyện thường xuyên họp trong suốt mùa giải để lên danh sách những mục tiêu có thể chiêu mộ trước khoảng nửa năm. Mỗi chu kỳ sáu tháng, CLB có thể thực hiện khoảng 15 thương vụ, bao gồm cả cầu thủ đến và rời đội. Chiến lược gia 43 tuổi thừa nhận đây là khối lượng công việc không nhỏ đối với mình cùng các cộng sự.

Bên cạnh tuyển quân, chiến thuật cũng được nhà cầm quân trẻ tuổi đặc biệt chú trọng. Trước mỗi trận, HLV này sẽ trình bày kế hoạch thi đấu chi tiết với ban lãnh đạo để mọi thành viên hiểu rõ định hướng của đội bóng. Sau trận, Fàbregas cùng đội ngũ phân tích lại toàn bộ màn trình diễn.

Como đang cho thấy tham vọng lớn dưới thời Cesc Fàbregas

Trước câu hỏi về việc Como hiện có ít cầu thủ Italy, HLV người Tây Ban Nha cho rằng không thể đánh giá chính sách nhân sự chỉ dựa trên một mùa giải. Trong hai năm gần đây, Como cũng đẩy mạnh xây dựng hệ thống đào tạo trẻ. CLB hiện có nhiều cầu thủ góp mặt tại các đội tuyển trẻ Italy, từ U16, U17 đến U18.

Fàbregas xem đây là một phần quan trọng trong kế hoạch phát triển dài hạn. Mục tiêu của Como không chỉ là phát hiện tài năng mà còn đào tạo họ theo bản sắc riêng, qua đó tạo nền móng vững chắc cho tương lai CLB.