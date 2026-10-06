MU tan hoang lực lượng

MU có quá nhiều ca chấn thương.

Đợt tập trung đội tuyển lần này khiến tình hình của nhân sự MU trở nên phức tạp. Ba cầu thủ không thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia vì vấn đề thể lực, trong khi Marcus Rashford và Kobbie Mainoo đều phải rút khỏi danh sách tuyển Anh.

Patrick Dorgu cũng phải trở về MU sau khi dính chấn thương trong chiến thắng 2-0 của Đan Mạch trước Wales hôm 27/9. Hậu vệ này sau đó bỏ lỡ trận lượt về giữa hai đội và không thể góp mặt trong thất bại 2-4 của Đan Mạch trước Bồ Đào Nha hôm 2/10.

Noussair Mazraoui là trường hợp khác khiến "Quỷ đỏ" lo lắng. Hậu vệ người Morocco phải rời sân trong trận thắng Lesotho tại vòng loại AFCON và tiếp tục vắng mặt ở trận hòa Mali 1-1 hôm 5/10.

Bruno Fernandes cũng từng gặp vấn đề thể lực tại MU. Tiền vệ người Bồ Đào Nha không thi đấu trong trận thắng Na Uy 2-1 trên sân khách, nhưng sau đó trở lại đội hình xuất phát ở các trận gặp Đan Mạch, Na Uy và Wales.

Đáng lo nhất là Benjamin Sesko. Tiền đạo 23 tuổi lần thứ tư liên tiếp không được triệu tập lên tuyển Slovenia và gần như chắc chắn chưa thể ra sân từ đầu trước Tottenham. Anh chưa đá chính tại Premier League kể từ ngày 3/5 và chưa chơi trọn 90 phút kể từ tháng 4.

Amad Diallo cũng đang chạy đua với thời gian. Cầu thủ chạy cánh này chưa thi đấu kể từ khi dính chấn thương ngay trước trận mở màn mùa giải gặp Hull City, nhưng MU hy vọng anh có thể trở lại và ít nhất ngồi dự bị trước Tottenham.

Ở vị trí thủ môn, Karl Darlow cũng rút khỏi tuyển Wales. Trong khi đó, Tom Heaton nghỉ thi đấu khoảng hai tháng vì chấn thương gân kheo. Nếu cả hai không kịp trở lại, Dermot Mee nhiều khả năng sẽ có tên trên băng ghế dự bị.

Ở trận gặp Tottenham thuộc vòng 6 Premier League vào ngày 10/10, HLV Michael Carrick vì thế phải chờ hàng loạt kết quả kiểm tra cuối cùng để xác định đội hình ra sân.