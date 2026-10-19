Chung tay giúp đỡ người nghèo

Đại diện Tổng công ty Điện lực Miền Nam cùng chính quyền địa phương trao quà, quyết định bàn giao nhà cho người dân tại xã Đak Lua.

Nguồn lực này cùng với ngân sách nhà nước góp phần nâng cao đời sống cho những người còn khó khăn, xây dựng thành phố và con người Đồng Nai nghĩa tình.

Nhiều hoạt động hỗ trợ người nghèo

Từ năm 2025 đến nay, nhiều cá nhân, tập thể đã đóng góp thông qua Quỹ Vì người nghèo các cấp hoặc trực tiếp hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tại cộng đồng bằng nhiều hình thức.

Cụ thể, năm 2026, gia đình bà Lê Thị Trừ, phu nhân cố Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa Nguyễn Văn Ký đã đóng góp 400 triệu đồng để cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, khuyến học.

Từ năm 2012 đến nay, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng gia đình bà Lê Thị Trừ đã thông qua Quỹ học bổng Nguyễn Văn Ký trao gần 2 ngàn suất học bổng, trị giá hơn 5,8 tỷ đồng cho học sinh, sinh viên nghèo, có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Nhờ được trao học bổng hằng năm, nhiều học sinh, sinh viên đã có điều kiện học đại học và sau đó tìm được việc làm ổn định.

Anh Trần Văn Sự (ở phường Tam Hiệp) cho hay: Những năm học tại Trường đại học Đồng Nai, anh đã được nhận học bổng Nguyễn Văn Ký. Nhờ có học bổng này, một sinh viên mồ côi cha mẹ như anh có cơ hội hoàn thành chương trình đào tạo, đến nay đã có việc làm ổn định.

Phong trào Vì người nghèo cũng được các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và đồng bào có đạo tích cực hưởng ứng. Trong đó, Ni trưởng Thích nữ Nhật Khương, Chứng minh Phân ban Ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, trụ trì chùa Quang Minh (phường Bình Phước), nhiều năm liền tham gia hỗ trợ xây cầu dân sinh, xây nhà tình thương, tặng học bổng, trao quà cho hộ nghèo; duy trì hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho một số gia đình neo đơn và người khuyết tật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp cũng tích cực tham gia phong trào Vì người nghèo, nhất là hoạt động hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo. Cụ thể, Tổng công ty Điện lực Miền Nam ủng hộ 1,8 tỷ đồng xây dựng 30 căn nhà; Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật Becamex - Bình Phước ủng hộ 4,8 tỷ đồng xây dựng 60 căn nhà. Liên hiệp Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Đồng Nai (Donacoop) ủng hộ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, tặng quà người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật đang được nuôi dưỡng tại 20 cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố tổng kinh phí hơn 11,2 tỷ đồng…

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện phong trào Vì người nghèo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã kết nối, vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hiệp hội nước ngoài tham gia đóng góp. Trong đó, Hiệp hội các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Đồng Nai tham gia hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ 1,1 tỷ đồng xây dựng nhà đại đoàn kết. Tổ chức Latter - Day Saint Charities tài trợ 7 tỷ đồng hỗ trợ 100 gia đình xây nhà…

Nhờ những đóng góp này, từ đầu năm 2026 đến nay, hơn 200 hộ dân tại thành phố đã được ở trong những căn nhà kiên cố. Hơn 100 gia đình khác đang được hỗ trợ xây dựng nhà, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Bên cạnh đó, người dân đã đóng góp 330 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động nhân đạo, từ thiện, trực tiếp hỗ trợ người nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn. Trước đó, năm 2025, Quỹ Vì người nghèo các cấp vận động được 206,8 tỷ đồng để triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ những hoàn cảnh kém may mắn.

Ưu tiên an sinh xã hội

Để thực hiện hiệu quả phong trào Vì người nghèo trong năm 2026 và những năm tiếp theo, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố tiếp tục chú trọng kết nối các nguồn lực xã hội, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định pháp luật.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú, Đồng Nai là nơi sinh sống của hơn 2,65 triệu đồng bào có đạo và hơn 42 ngàn chức sắc, chức việc, nhà tu hành. Do vậy, MTTQ sẽ tiếp tục vận động, phối hợp với các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc, nhà tu hành và tín đồ tham gia đóng góp cho hoạt động an sinh xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai NGUYỄN TẤN PHÚ, một trong những nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Thường trực Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo thành phố là phối hợp với các tổ chức thành viên chuẩn bị chu đáo các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán năm 2027 cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố cho hay: Hưởng ứng phong trào Vì người nghèo do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố phát động, Phật giáo Đồng Nai đã tích cực tham gia, vận động tăng, ni, phật tử tiếp tục đồng hành cùng ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của thành phố hỗ trợ người nghèo xây dựng nhà ở, điều trị bệnh và phát thuốc miễn phí tại các phòng khám đông y…

Cùng với đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên đã vận động cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hiệp hội doanh nghiệp cam kết chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội tại Đồng Nai.

Tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố vào tháng 9-2026, Hội trưởng Hiệp hội Thương mại Đài Loan tại Đồng Nai Lee Wei Chun (Lý Duy Thuần) cho hay: Thời gian tới, Chi hội và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thống nhất tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, nghiên cứu các hoạt động phù hợp để cùng thực hiện công tác an sinh xã hội.

Bên cạnh tuyên truyền, vận động, tiếp nhận và phân phối nguồn đóng góp của các cá nhân, tập thể cho hoạt động an sinh xã hội, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và các xã, phường cũng quan tâm tuyên dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có đóng góp tiêu biểu vì cộng đồng. Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Tấn Phú, việc này nhằm kịp thời động viên, ghi nhận sự tham gia tích cực của các cá nhân, tập thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong hưởng ứng phong trào Vì người nghèo.