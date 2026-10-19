Tổng thống Trump tuyên bố ủng hộ 'hoàn toàn và tuyệt đối' Thủ tướng Netanyahu trước thềm bầu cử Israel

Bài đăng cảm ơn Tổng thống Mỹ Donald Trump của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trên mạng xã hội X. (Ảnh chụp màn hình)

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump mô tả Thủ tướng Netanyahu là nhà lãnh đạo “mạnh mẽ, dũng cảm và xuất sắc”, đồng thời nhấn mạnh, Israel cần một nhà lãnh đạo đáng tin cậy.

Tuyên bố trên được đưa ra khi đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu và các đối tác trong liên minh cầm quyền đang đối mặt với sự cạnh tranh từ phe đối lập trong cuộc bầu cử quốc hội sắp tới.

Trong bài đăng, Tổng thống Trump tuyên bố bảo vệ quyết định cùng Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, đồng thời lập luận rằng, Tehran sớm muộn cũng sẽ tấn công hai nước.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhận định, Iran đã suy yếu nghiêm trọng cả về quân sự lẫn tài chính.

Ông cũng cảnh báo, Washington có thể phải tự mình hành động nếu Israel có một nhà lãnh đạo khác ngoài Thủ tướng Netanyahu.

Đáng chú ý, Tổng thống Trump trước đó từng tránh bày tỏ lập trường công khai về khả năng tiếp tục ủng hộ Thủ tướng Israel, qua đó làm dấy lên những đồn đoán rạn nứt giữa hai nhà lãnh đạo.

Phản hồi thông điệp của Tổng thống Mỹ, người đứng đầu chính phủ Israel gọi ông Trump là “người bạn lớn”.

(theo Al Jazeera)