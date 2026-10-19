Trao tặng 200 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư tại TP.HCM

Myhair Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao tặng 200 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư

Ngày 19.10, trong khuôn khổ chương trình “Sưởi ấm những trái tim quả cảm” do Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - Cơ sở 2 tổ chức, Myhair Việt Nam phối hợp cùng Hội Chữ thập đỏ TP.HCM trao tặng 200 bộ tóc cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại bệnh viện.

Hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm “80 ngày hành động vì cộng đồng” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23.11.1946 - 23.11.2026) và 50 năm Ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ TP.HCM (15.1.1977 - 15.1.2027).

Chương trình “Sưởi ấm những trái tim quả cảm” do Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - Cơ sở 2 tổ chức ngày 19.10.2026

Theo Myhair Việt Nam, 200 bộ tóc thành phẩm được hoàn thiện từ nguồn tóc hiến của hơn 1.000 người trên cả nước. Mỗi bộ tóc có trị giá khoảng 5-6 triệu đồng, tổng trị giá đợt trao tặng hơn 1 tỉ đồng. Tóc hiến được tiếp nhận, phân loại, xử lý và dệt thành phẩm trước khi trao miễn phí cho người bệnh.

Nguồn tóc được đóng góp thông qua nhiều hình thức. Người hiến có thể đến các salon để cắt tóc hoặc tự cắt, gửi tóc qua đường bưu điện đến Myhair Việt Nam. Mạng lưới hơn 50 salon thành viên trên cả nước hỗ trợ cắt tóc hiến miễn phí, hướng dẫn bảo quản và kết nối nguồn tóc từ cộng đồng.

Bệnh nhân xúc động khi được trao tặng tóc

Bên cạnh các đợt trao tặng tập trung tại bệnh viện, Myhair còn gửi bộ tóc miễn phí đến tận nhà qua bưu điện, chuyển đến các salon thành viên để hỗ trợ bệnh nhân tại địa phương và trao tặng tại các cơ sở y tế, trong đó có Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Gần đây, hoạt động tiếp nhận tóc hiến tại chùa Diệu Pháp, khu vực Bình Thạnh, TP.HCM, ghi nhận hơn 1.200 người tham gia hiến tóc, với sự hỗ trợ của hơn 100 thành viên Myhair. Sự hưởng ứng của cộng đồng góp phần duy trì nguồn tóc phục vụ hoạt động trao tặng.

Myhair Việt Nam do ông Nguyễn Minh Dũng sáng lập năm 2017; phong trào hiến tóc được khởi xướng từ năm 2024. Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong nghề tóc, ông Dũng cùng các cộng sự tham gia xử lý, dệt tóc thành phẩm để hỗ trợ người bệnh.

Hoạt động có ý nghĩa trước thềm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Hoạt động hiến và trao tặng tóc hướng đến hỗ trợ bệnh nhân ung thư trong quá trình điều trị, góp phần giúp người bệnh thêm tự tin trong sinh hoạt và giao tiếp. Thông qua chương trình, các đơn vị mong muốn tiếp tục vận động người dân, các salon trên cả nước tham gia hiến tóc, duy trì nguồn tóc trao tặng miễn phí cho bệnh nhân có nhu cầu.