Tin nóng trong nước ngày 19/10
Xin chào quý vị và các bạn, Podcast Tin nóng trong nước ngày 19/10 của báo Tin tức và Dân tộc có những nội dung sau:- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch - Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tiếp tục thảo luận nhiều dự án luật - Sau chỉ đạo 'nóng', nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất.
Xin chào quý vị và các bạn, Podcast Tin nóng trong nước ngày 19/10 của báo Tin tức và Dân tộc có những nội dung sau:
- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch
- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
- Ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tiếp tục thảo luận nhiều dự án luật
- Sau chỉ đạo 'nóng', nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất
Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/tin-nong-trong-nuoc-ngay-1910-post1395637.html