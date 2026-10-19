Xin chào quý vị và các bạn, Podcast Tin nóng trong nước ngày 19/10 của báo Tin tức và Dân tộc có những nội dung sau:

- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bắt đầu thăm cấp Nhà nước Vương quốc Đan Mạch

- Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú làm việc với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

- Ngày làm việc thứ ba, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI tiếp tục thảo luận nhiều dự án luật

- Sau chỉ đạo 'nóng', nhiều ngân hàng đồng loạt giảm lãi suất