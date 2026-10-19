Tạo điều kiện để phụ nữ tiếp cận và sử dụng an toàn, hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính thức

Tham dự lễ ký kết tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Hai đơn vị ký kết có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; Phạm Đức Ấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN Việt Nam.

Dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoàng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Lê Thị Thanh Loan, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố; Phạm Quốc Bảo, Phó Giám đốc NHNN khu vực 2.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Đồng Nai thực hiện nghi thức ký kết chương trình phối hợp. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đánh giá cao những nỗ lực của NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam trong xây dựng, duy trì và phát huy cơ chế phối hợp chặt chẽ, đưa các nguồn vốn tín dụng chính thức, nhất là nguồn vốn chính sách đến với hội viên, phụ nữ thông qua các tổ tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Qua đó, giúp hàng triệu phụ nữ đổi mới tư duy kinh tế, chủ động xây dựng sinh kế, phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống.

Để chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030 được triển khai đồng bộ, thực chất, đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đề nghị NHNN Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò định hướng, chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiên cứu, phát triển những sản phẩm tín dụng và dịch vụ tài chính phù hợp với đặc điểm, quy mô, chu kỳ sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, tham gia quản lý, điều hành. Quan tâm cải tiến quy trình, thủ tục, nâng cao khả năng tiếp cận vốn, bảo đảm an toàn tín dụng và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng (thứ 3 từ trái sang) và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan (thứ 2 từ phải sang) chụp hình với các đại biểu sau khi ký kết. Ảnh: Nga Sơn

Hội LHPN Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, kết nối, đồng hành và hỗ trợ hội viên. Các cấp hội chủ động nắm bắt nhu cầu vay vốn, nâng cao chất lượng tư vấn, hướng dẫn hội viên xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi; đồng thời tăng cường kết nối giữa ngân hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã, nữ doanh nhân và hội viên phụ nữ. Qua đó, tạo điều kiện để ngày càng có nhiều phụ nữ khởi nghiệp thành công, đóng góp ngày càng to lớn cho sự phát triển đất nước…

Tại chương trình, NHNN Việt Nam và Hội LHPN Việt Nam thực hiện nghi thức ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030; 15 NHNN khu vực ký kết chương trình phối hợp với 34 hội LHPN tỉnh, thành phố.

Tại Đồng Nai, NHNN khu vực 2 và Hội LHPN thành phố đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2030. Sau ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai hiệu quả chính sách, pháp luật về tín dụng chính sách xã hội và tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; tăng cường triển khai giải pháp hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc quản lý, điều hành tiếp cận dịch vụ ngân hàng và tín dụng.

Bên cạnh đó, hai đơn vị phối hợp thúc đẩy tài chính xanh và phát triển bền vững; phối hợp thúc đẩy tài chính toàn diện, tài chính số đối với phụ nữ; nâng cao hiểu biết, năng lực quản trị tài chính và bảo đảm an toàn trong tiếp cận, sử dụng dịch vụ ngân hàng. Đồng thời, phối hợp thúc đẩy bình đẳng giới và phát triển phụ nữ trong ngành ngân hàng; triển khai các hoạt động an sinh xã hội và trách nhiệm cộng đồng…

Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước khu vực 2 Phạm Quốc Bảo tặng hoa chúc mừng đồng chí Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Hoàng và Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lê Thị Thanh Loan nhân ngày 20-10. Ảnh: CTV

Dịp này, Công đoàn NHNN Việt Nam phát động phong trào thi đua Xây dựng phụ nữ ngành ngân hàng thời đại mới…