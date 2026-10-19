Hai cầu vượt sông Hồng trên Vành đai 4 sát mốc 50% sản lượng

Hệ thống đường dẫn và các hạng mục phụ trợ của cầu Hồng Hà đang được thi công đồng bộ, từng bước hoàn thiện kết nối với tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin Tức và Dân tộc

Ngày 19/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội (Ban Giao thông) đã thông tin với TTXVN về tiến độ các dự án cầu qua sông Hồng. Đáng chú ý, cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc dự án thành phần 3 đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô đang có sản lượng xây lắp tương đối lớn. Tuy nhiên, việc duy trì tiến độ các công trình vẫn phụ thuộc vào công tác tổ chức thi công, giải quyết những tồn tại về mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật.

Hai cầu trên Vành đai 4 đạt sản lượng xây lắp đáng kể

Tại dự án cầu Hồng Hà, các nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ 941 cọc khoan nhồi, đổ bê tông 69/70 bệ trụ và triển khai thi công thân trụ tại 63/70 vị trí. Trong đó, 199/226 đốt thân trụ đã hoàn thành; công tác thi công xà mũ được triển khai tại 20/70 trụ. Cùng với các hạng mục nền móng và thân trụ, công tác thi công kết cấu nhịp đang được đẩy mạnh. Các nhà thầu đã triển khai đúc hẫng đốt K0 tại 10/19 trụ, hoàn thành đúc 177/450 phiến dầm Super-T và lao lắp 2/45 nhịp dầm. Giá trị sản lượng thi công cầu Hồng Hà đạt khoảng 51%.

So với kỳ báo cáo trước, công trình tiếp tục hoàn thành thêm các đốt thân trụ, xà mũ, dầm đúc hẫng và phiến dầm Super-T. Khối lượng xây lắp tăng cho thấy hoạt động thi công được duy trì trên nhiều hạng mục, tạo điều kiện triển khai các phần việc tiếp theo.

Tại cầu Mễ Sở, phần cầu chính đã hoàn thành toàn bộ 116 cọc khoan nhồi, thi công 5/6 trụ và 2/6 bệ trụ. Phần cầu dẫn hoàn thành 374/374 cọc khoan nhồi, 46/66 bệ trụ, 34/66 thân trụ và 21/66 xà mũ.

Các nhà thầu đã đúc 99/392 phiến dầm Super-T và lao lắp 52 phiến dầm. Công tác thi công cầu vượt đê phía Hưng Yên và các nhánh kết nối cũng được triển khai, đưa giá trị sản lượng thi công cầu Mễ Sở đạt khoảng 48,7%.

Trong báo cáo, Giám đốc Ban Giao thông Hà Nội Ngô Ngọc Vân nêu rõ, cầu Mễ Sở tiếp tục hoàn thành thêm 4 bệ trụ, 1 thân trụ, 2 xà mũ, đồng thời đúc và lao lắp thêm các phiến dầm. Những kết quả này góp phần tăng khối lượng xây lắp tại công trình. Cầu Hồng Hà và Mễ Sở là hai công trình quan trọng trên tuyến Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, góp phần hình thành các hướng kết nối giao thông mới giữa Hà Nội và các địa phương trong vùng. Khi hoàn thành, các cây cầu sẽ bổ sung năng lực lưu thông qua sông Hồng, tạo điều kiện phát triển mạng lưới giao thông liên vùng và giảm áp lực cho những tuyến đường hiện hữu.

Đáng chú ý, theo ông Ngô Ngọc Vân, tiến độ các hạng mục khác thuộc đường Vành đai 4 cũng đang có chuyển biến. Theo Ban Giao thông, dự án thành phần 2.1 đã cơ bản hoàn thành những công việc chính của các hạng mục cầu, cống và công trình phụ trợ; thi công khoảng 42/50,76 km bê tông nhựa, đưa giá trị sản lượng đạt trên 92%.

Tại dự án thành phần 3, doanh nghiệp dự án đã triển khai 43 mũi thi công thuộc 9 gói thầu. Các nhà thầu tập trung thi công cầu Hồng Hà, Mễ Sở, Hoài Thượng cùng các công trình cầu dẫn, nút giao trên tuyến, từng bước hoàn thiện các hạng mục kết cấu chính.

Khoảng cách giữa tiến độ thực tế và kế hoạch

Bên cạnh kết quả thi công do Ban Giao thông cập nhật, ông Đỗ Việt Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, đã có báo cáo cung cấp thêm góc nhìn về việc thực hiện kế hoạch tại các dự án giao thông trọng điểm. Theo đó, tại thời điểm ngày 9/10, cầu Hồng Hà đạt giá trị xây lắp khoảng 1.984,7 tỷ đồng, tương đương 49,9%. Kết quả này vượt kế hoạch theo hợp đồng là 47,9%, nhưng vẫn thấp hơn kế hoạch điều chỉnh 52,2%.

Đối với cầu Mễ Sở, giá trị xây lắp đạt khoảng 1.474,1 tỷ đồng, tương đương 45,6%. Công trình vượt kế hoạch theo hợp đồng 41,2%, nhưng thấp hơn kế hoạch điều chỉnh 48,6%.

Như vậy, theo đánh giá của Sở Xây dựng, cả hai công trình đều vượt kế hoạch theo hợp đồng nhưng chưa đạt kế hoạch điều chỉnh tại thời điểm rà soát. Đây là vấn đề cần tiếp tục theo dõi trong quá trình điều hành tiến độ, bên cạnh việc ghi nhận khối lượng thi công đã thực hiện.

Đối với 5 cầu vượt sông Hồng còn lại, báo cáo của Sở Xây dựng cũng cho thấy tiến độ xây lắp có sự phân hóa.

Cầu Trần Hưng Đạo đạt giá trị xây lắp khoảng 2.851,3 tỷ đồng, tương đương 45,9%, vượt kế hoạch điều chỉnh 44% và kế hoạch theo hợp đồng 42,9%. Đây là công trình được Sở Xây dựng đánh giá vượt các chỉ tiêu tiến độ xây lắp tại thời điểm báo cáo.

Các nhà thầu tổ chức thi công trên công trình dự án trọng điểm cầu Tứ Liên. Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN

Trong khi đó, cầu Tứ Liên đạt 23,2%, thấp hơn kế hoạch điều chỉnh 26%; cầu Ngọc Hồi đạt 23,9%, thấp hơn kế hoạch điều chỉnh 28,2%. Cầu Thượng Cát đạt 17,5%, so với kế hoạch điều chỉnh 19,5%; cầu Vân Phúc đạt 32,1%, thấp hơn kế hoạch điều chỉnh 33,8%.

Sở Xây dựng nhận định, tiến độ một số dự án tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và điều kiện thời tiết mùa mưa lũ. Qua kiểm tra thực tế, các nhà thầu cơ bản duy trì thi công, huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, song một số hạng mục triển khai còn chậm hoặc chưa đồng bộ.

Đáng chú ý, tại một số công trường vẫn còn tồn tại về rào chắn, cảnh báo, vệ sinh môi trường và bố trí cầu rửa xe. Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, khắc phục nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Theo Ban Giao thông Hà Nội, sản lượng thi công các công trình cầu Tứ Liên, Ngọc Hồi, Thượng Cát và Vân Phúc lần lượt đạt khoảng 23,39%, 24,46%, 18,05% và 32,6%. Riêng cầu Trần Hưng Đạo, Ban Giao thông báo cáo tỷ lệ khoảng 40,15% theo phạm vi tổng hợp của đơn vị.

Các tỷ lệ trên được tổng hợp tại những thời điểm và theo phạm vi báo cáo của từng cơ quan, do đó không sử dụng để tính trực tiếp mức tăng sản lượng giữa hai kỳ. Tuy nhiên, kết quả từ hai báo cáo cho thấy việc kiểm soát tiến độ vẫn là yêu cầu quan trọng đối với nhóm công trình cầu vượt sông Hồng.

"Điểm nghẽn" tiến độ vẫn nằm ở mặt bằng

Theo Sở Xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án cầu vượt sông Hồng đã đạt kết quả đáng kể, song một số công trình vẫn còn vướng mắc về diện tích bổ sung và di dời hạ tầng kỹ thuật. Tại cầu Hồng Hà và Mễ Sở, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành theo phạm vi báo cáo, không ghi nhận vướng mắc về diện tích đất cần bàn giao. Đây là điều kiện thuận lợi để các nhà thầu tập trung triển khai những hạng mục xây lắp.

Đối với cầu Tứ Liên, toàn bộ 62,51 ha mặt bằng đã được bàn giao. Tuy nhiên, khu vực cầu dẫn phía Nghi Tàm và nút giao Quốc lộ 5 vẫn còn những công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi chưa được di chuyển. Cầu Trần Hưng Đạo cũng đã hoàn thành bàn giao 31,05 ha mặt bằng theo chỉ giới dự án, nhưng vẫn còn tồn tại liên quan đến di dời công trình ngầm, nổi tại phường Hồng Hà và phường Bồ Đề.

Tại cầu Ngọc Hồi, diện tích mặt bằng đã bàn giao đạt 54,73/55,26 ha, tương đương 99,04%. Phần diện tích thuộc Hà Nội đã hoàn thành, trong khi khoảng 0,53 ha tại tỉnh Hưng Yên chưa được bàn giao. Đối với cầu Thượng Cát, báo cáo của Sở Xây dựng xác định diện tích đã bàn giao đạt khoảng 93% khi tính cả phần giải phóng mặt bằng bổ sung. Trong đó, khoảng 1,70 ha tại xã Thiên Lộc vẫn đang thực hiện điều tra, khảo sát và kiểm đếm.

Tại cầu Vân Phúc, tỷ lệ giải phóng mặt bằng đạt khoảng 95,1%, còn khoảng 1,48 ha cần tiếp tục thực hiện tại các địa phương liên quan. Những phần diện tích bổ sung này có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục.

Giám đốc Ban Giao thông Ngô Ngọc Vân đề nghị chính quyền các địa phương liên quan tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại về phá dỡ công trình, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao mặt bằng. Đặc biệt, cần đẩy nhanh giải phóng mặt bằng bổ sung tại cầu Thượng Cát và cầu Vân Phúc để các nhà thầu có điều kiện tăng cường thi công.

Cùng với đó, Sở Xây dựng đề nghị các chủ đầu tư, doanh nghiệp dự án và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, bảo đảm số liệu chính xác, thống nhất và cập nhật đúng thời điểm. Việc kiểm tra hiện trường, theo dõi khối lượng xây lắp và kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh cần được thực hiện thường xuyên.

Với những kết quả đạt được tại cầu Hồng Hà, Mễ Sở và các công trình vượt sông Hồng khác, Hà Nội đang từng bước hình thành mạng lưới kết nối giao thông mới, phục vụ phát triển đô thị và liên kết vùng. Tuy nhiên, để bảo đảm các dự án hoàn thành theo tiến độ được giao, thành phố cần tiếp tục tập trung giải quyết mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và những vấn đề phát sinh trong quá trình thi công, đồng thời tăng cường kiểm soát chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.