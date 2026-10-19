Doanh thu vượt 3 tỷ đồng, hộ kinh doanh có phải tính lại thuế?

Hộ kinh doanh không phải tính lại thuế

Độc giả Nguyễn Văn Phụng (An Giang) gửi câu hỏi tới Bộ Tài chính về trường hợp hộ kinh doanh từ đầu năm 2026 tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu. Đến các tháng cuối năm, doanh thu tăng đột biến khiến tổng doanh thu cả năm vượt 3 tỷ đồng. Ông Phụng hỏi, hộ kinh doanh có được tiếp tục áp dụng cách tính này cho toàn bộ năm 2026 hay phải tính lại thuế từ đầu năm?

Hộ cá nhân có doanh thu tăng đột biến không phải tính lại thuế từ đầu năm, nhưng phải chuyển phương pháp tính thuế trong năm kế tiếp. (Ảnh có sử dụng AI).

Trả lời câu hỏi, Thuế cơ sở 7 tỉnh An Giang cho biết, trong trường hợp này, hộ kinh doanh tiếp tục tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu cho toàn bộ năm 2026. Việc doanh thu cuối năm vượt 3 tỷ đồng không khiến hộ phải đổi phương pháp để tính lại thuế từ đầu năm.

Từ năm 2027, hộ kinh doanh phải chuyển sang tính thuế dựa trên thu nhập tính thuế, tức doanh thu trừ các khoản chi phí được trừ, sau đó nhân với thuế suất tương ứng.

Phương pháp tính thuế dựa trên thu nhập được áp dụng ổn định trong hai năm liên tục kể từ năm đầu tiên thực hiện. Vì vậy, nếu chuyển phương pháp từ năm 2027, hộ kinh doanh sẽ áp dụng trong hai năm 2027 và 2028.

Việc ổn định phương pháp trong hai năm cũng áp dụng với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có doanh thu trên 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng đã lựa chọn tính thuế dựa trên thu nhập.

Doanh thu giảm tính thuế thế nào?

Tương tự, ông Vũ Khánh Toàn (Đồng Nai) có hỏi, hộ kinh doanh của ông tính thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu từ tháng 7/2025. Năm 2025, doanh thu vượt 3 tỷ đồng nhưng năm 2026, ông dự kiến doanh thu dưới mức này.

Ông Toàn hỏi, hộ kinh doanh có tiếp tục tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu hay phải chuyển sang tính thuế dựa trên thu nhập, tức doanh thu trừ chi phí được trừ rồi nhân với thuế suất?

Trả lời câu hỏi, Thuế cơ sở 3 tỉnh Đồng Nai hướng dẫn việc lựa chọn phương pháp tính thuế căn cứ vào doanh thu hộ kinh doanh tự xác định cho năm 2026. Doanh thu năm 2025 vượt 3 tỷ đồng không đồng nghĩa hộ phải chuyển phương pháp ngay từ đầu năm 2026.

Nếu doanh thu năm 2026 nằm trong ngưỡng được lựa chọn tính thuế theo tỷ lệ trên doanh thu, hộ kinh doanh có thể áp dụng phương pháp này. Việc khai, nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quý, cùng thời hạn khai, nộp thuế giá trị gia tăng. Nếu hết năm 2026, doanh thu thực tế vượt 3 tỷ đồng, hộ kinh doanh phải chuyển sang tính thuế dựa trên thu nhập tính thuế từ năm 2027.