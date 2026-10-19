Ba Chúc kiện toàn nhân sự tại các chi bộ, ấp

Trao quyết định chỉ định các Bí thư, Phó Bí thư chi bộ.

Ngày 19/10, Đảng ủy xã Ba Chúc tổ chức công bố, trao các quyết định về công tác cán bộ tại cơ sở.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy xã quyết định cho thôi giữ chức vụ bí thư, phó bí thư chi bộ và chi ủy viên đối với 11 trường hợp; chỉ định 17 trường hợp tham gia chi ủy, đảm nhiệm các chức vụ tại các chi bộ trực thuộc.

Ở khối chính quyền, Chủ tịch UBND xã quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Luân giữ chức Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Ba Chúc; cho thôi thực hiện nhiệm vụ trưởng ấp đối với 6 trường hợp và chỉ định 6 trưởng ấp lâm thời.

Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Ba Chúc công bố quyết định công nhận chức danh trưởng ban công tác mặt trận ấp đối với 11 trường hợp.