Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 gặp mặt chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

Tại buổi gặp mặt, Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 4 ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng cơ quan, đơn vị. Đại tá Nguyễn Thái Dương nhấn mạnh, cán bộ, hội viên phụ nữ đã luôn phát huy phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ Cảnh sát biển, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh gặp mặt chúc mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thái Dương mong muốn thời gian tới, cán bộ, hội viên phụ nữ tiếp tục tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy vai trò trong các phong trào thi đua, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhân dịp này, đồng chí Phó chính ủy BTL Vùng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ, chúc chị em luôn hạnh phúc, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên từng cương vị công tác.

Đại tá Nguyễn Thái Dương, Phó chính ủy Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 tặng hoa chúc mừng Hội phụ nữ Vùng.

Bày tỏ trước sự quan tâm của đơn vị, Thiếu tá QNCN Dương Thị Lan, Chủ tịch Hội Phụ nữ hứa tiếp tục đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội trí tuệ - bản lĩnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới”. Phát huy tinh thần trách nhiệm, góp phần cùng cơ quan, đơn vị hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Hội Phụ nữ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tù Phú Quốc.

Bên cạnh hoạt động gặp mặt, Hội Phụ nữ Vùng còn tổ chức tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặc khu Phú Quốc; thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tù Phú Quốc...