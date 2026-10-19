Tiếp tục phát hiện 14 hài cốt liệt sĩ ở Công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Tư lệnh TP.HCM, trong ngày 19/10, công tác tìm kiếm tại Khu B tiếp tục được triển khai, với hơn 600 m³ đất được xử lý để mở rộng phạm vi rà tìm.

Phục vụ nhiệm vụ, Bộ Tư lệnh TP.HCM huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải loại 3,5 tấn để đào, vận chuyển đất, hỗ trợ các lực lượng đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Đây là giai đoạn tiếp theo trong quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng. Trong đợt đầu, lực lượng chức năng đã tìm thấy 731 hài cốt liệt sĩ, sau đó tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Từ ngày 15/10 đến ngày 19/10, trong đợt tìm kiếm thứ hai tại Khu B, các lực lượng đã phát hiện thêm 47 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, trong đó 15 bộ có di vật đi kèm.

Lũy kế từ ngày 23/6 đến nay, tổng số hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng là 778, trong đó có 322 bộ kèm di vật. Qua thống kê, 745 hài cốt được tìm thấy riêng lẻ, 33 hài cốt được phát hiện tại 8 vị trí mộ tập thể, gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí tại Khu B.

Thêm 14 hài cốt liệt sĩ được tìm thấy tại Công viên Lê Thị Riêng.

Việc tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm thể hiện quyết tâm của các lực lượng trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đất mẹ, đáp ứng nguyện vọng của thân nhân và gia đình.

Cũng trong chiều 19/10, tại TP.HCM, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam tổ chức Hội nghị chuyên đề về hỗ trợ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Hội nghị chuyên đề về hỗ trợ cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương.

Tại hội nghị, các đại biểu đề xuất tăng cường phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền và tháo gỡ khó khăn trong quá trình cất bốc, di chuyển hài cốt liệt sĩ về quê hương; đồng thời đẩy nhanh thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Thời gian qua, hội đã hỗ trợ hơn 120 gia đình liệt sĩ thực hiện thủ tục hành chính, phương tiện đi lại, ăn ở, vé tàu miễn phí và đưa hài cốt liệt sĩ từ các nghĩa trang phía Nam về quê an táng, với tổng kinh phí gần 1,2 tỷ đồng.