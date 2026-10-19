Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể - Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức họp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng tặng quà chúc mừng ngày 20-10 đến Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng cùng các đại biểu. Ảnh: Văn Truyên

Tham dự buổi họp mặt có: Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng; các Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cùng nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể - Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng cùng Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Nguyễn Minh Kiên tặng quà chúc mừng ngày 20-10 các đại biểu. Ảnh: Văn Truyên

Thay mặt Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể - Cơ quan Ủy Ban MTTQ Việt Nam thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Anh Dũng gửi lời chúc mừng đến toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể - Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huỳnh Thị Hằng (giữa) trao đổi cùng các đại biểu tại chương trình họp mặt. Ảnh: Văn Truyên

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố ghi nhận những cống hiến, đóng góp của nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể - Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.; đồng thời mong muốn mỗi cá nhân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, bản lĩnh đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung của thành phố.