Phường Quy Nhơn huy động trên 360 triệu ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”

Tại lễ phát động, Quỹ “Vì người nghèo” phường đã tiếp nhận ủng hộ và đăng ký ủng hộ của các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp với tổng số tiền trên 360 triệu đồng.

Quỹ “Vì người nghèo” phường Quy Nhơn đã tiếp nhận trên 360 triệu đồng. Ảnh: N.A

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường cam kết quản lý, sử dụng nguồn quỹ huy động được đúng mục đích, đúng đối tượng và công khai, minh bạch.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Quy Nhơn phối hợp với Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” phường đã trao tặng 36 suất quà cho 14 hộ cận nghèo và 22 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mỗi suất quà là 1 triệu đồng). Kinh phí tặng quà được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” phường.