Tảng đá 15 khối lăn vào nhà dân do động đất tại Sơn La

Video: Động đất khiến đá lăn trên núi xuống làm sập nhà dân ở Sơn La.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học Trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận động đất thứ nhất xảy ra lúc 6h35, có độ lớn 2,6; trận thứ hai xảy ra lúc 7h, có độ lớn 4,2. Cả hai trận đều có độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Rung chấn được ghi nhận tại một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Đáng chú ý, tại tổ 6, tiểu khu 17, xã Mai Sơn, đá từ trên núi lăn xuống, làm hư hỏng khu bếp phía sau nhà của gia đình anh Cao Minh Trúc.

Động đất khiến đá rơi làm sập nhà ở xã Mai Sơn.

Trao đổi về sự việc, bà Hoàng Thị Hồng - Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, cho hay, thông tin về mức độ thiệt hại lan truyền trên mạng xã hội có phần chưa chính xác.

Theo bà Hồng, khu vực bị ảnh hưởng là phần nhà bếp được gia đình cơi nới phía sau, không phải phần nhà chính được xây dựng kiên cố. Cụ thể, căn bếp này bị thủng tường và hư hỏng một số vật dụng phía trong. Khối đá rơi xuống có tổng thể tích ước tính hơn 15 khối.

Theo Chủ tịch UBND xã Mai Sơn, khu vực gần núi đá vốn có hiện tượng đá rơi khi trời mưa. Việc đá lăn xuống đúng thời điểm xảy ra động đất khiến người dân lo lắng hơn.

Động đất làm đá rời sập nhà dân.

Ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Tà Hộc (nơi cũng ghi nhận rung chấn), cho biết trên địa bàn xã không ghi nhận thiệt hại về người và tài sản của người dân. Rung chấn gây ra hiện tượng rung lắc, khiến một vài viên ngói trên mái nhà bị rơi. Tuy nhiên, đây chỉ là những hư hỏng nhỏ, không gây thiệt hại đáng kể.