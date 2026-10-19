Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đón Thủ tướng Công quốc Liechtenstein tại Tòa nhà Quốc hội chiều 19/10. Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17-19/10/2026.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Thủ tướng Công quốc Liechtenstein. Đây là chuyến thăm chính thức cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008.

Trước đó, ngày 18/10, Việt Nam và EFTA ký Hiệp định Thương mại tự do sau 14 năm đàm phán với 21 phiên đàm phán chính thức, cùng với Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein, các Hiệp định này sẽ tạo khuôn khổ thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên, góp phần giảm thuế quan và các rào cản thương mại, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, tăng cường kết nối doanh nghiệp và thúc đẩy dòng vốn đầu tư, đóng góp vào tăng trưởng và thịnh vượng của hai nước.

Cũng trong chiều 19/10, tại Nhà Quốc hội, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam.

Trong cuộc hội đàm với Thủ tướng Lê Minh Hưng ngày 18/10, Thủ tướng Brigitte Haas cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu và bày tỏ vinh dự khi là thành viên Chính phủ Liechtenstein đầu tiên thăm Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, đồng thời tạo cơ hội tăng cường đối thoại và hợp tác quốc tế.

Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu trưng bày khảo cổ học dưới lòng Nhà Quốc hội chiều 19/10. Thủ tướng Brigitte Haas đánh giá cao những thành tựu phát triển, tiềm năng tăng trưởng và vị trí chiến lược của Việt Nam, bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mong muốn khai thác hiệu quả những cơ hội được mở ra từ các thỏa thuận hợp tác mới, trong đó Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EFTA và Hiệp định tránh đánh thuế hai lần là những dấu mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bên.

Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 19/10, tại Hà Nội, Thủ tướng Công quốc Liechtenstein Brigitte Haas tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas ghi lưu bút tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas nghe giới thiệu về 82 tấm bia Tiến sĩ trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thủ tướng Liechtenstein nhất trí tiếp tục cùng Việt Nam tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy các cơ chế hợp tác và mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực hai bên có tiềm năng, thế mạnh và có thể bổ trợ lẫn nhau như tài chính, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sản xuất công nghệ cao; tăng cường kết nối giữa các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; thúc đẩy hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phương Hà