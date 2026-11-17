Cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài giúp Nhân dân thu hoạch lúa.

Vững bước tuần tra

Trung tuần tháng 11, gió lạnh đầu Đông đã bao trùm khắp vùng biên giới Tùng Vài. Nhiệt độ có thời điểm giảm xuống còn 10 - 15 độ C, sương mù giăng kín những triền núi, mưa phùn khiến các cung đường tuần tra thêm trơn trượt. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, những bước chân của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài vẫn đều đặn in dấu trên các tuyến đường biên.

Đã nhiều năm gắn bó với địa bàn, Trung úy Vi Trung Kiên, Đội trưởng Đội Vũ trang Đồn Biên phòng Tùng Vài thuộc từng cung đường, từng cột mốc trên tuyến biên giới đơn vị quản lý. Với anh, mỗi chuyến tuần tra không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn là trách nhiệm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ bình yên nơi biên cương.

Trung úy Vi Trung Kiên chia sẻ: “Thời tiết mùa này bắt đầu lạnh, sương mù dày, nhiều đoạn đường trơn trượt, việc di chuyển và quan sát gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, cán bộ, chiến sĩ luôn duy trì nghiêm chế độ tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới. Qua mỗi chuyến đi, chúng tôi vừa kiểm tra tình trạng các mốc quốc giới, vừa nắm tình hình địa bàn, kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao cảnh giác, không để xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật”.

Đồn Biên phòng Tùng Vài được giao quản lý, bảo vệ 33,479 km đường biên giới với 56 mốc quốc giới, gồm 40 mốc chính và 16 mốc phụ. Địa bàn phụ trách là xã Tùng Vài với 11 thôn, trong đó có 7 thôn giáp biên. Địa hình chủ yếu là núi cao, giao thông đi lại khó khăn, dân cư phân bố không đồng đều, đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giữ gìn an ninh trật tự.

Không chỉ chắc tay súng, vững bước tuần tra, những người lính quân hàm xanh còn kiên trì bám địa bàn, nắm tình hình, chủ động phối hợp với Nhân dân bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc. Ở thôn Vàng Chá Phìn, chị Vi Thị Phương là thành viên tích cực của Tổ tự quản đường biên, cột mốc. Với chị, tham gia bảo vệ biên giới bắt đầu từ những việc làm thiết thực như chấp hành quy định khi đi lại ở khu vực biên giới, nhắc nhở người thân không tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật và chủ động thông báo cho lực lượng biên phòng khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Sống gần đường biên, ông Thèn Dần Xuẩn, thôn Vàng Chá Phìn cũng thường xuyên cung cấp thông tin kịp thời cho cán bộ biên phòng mỗi khi phát hiện biểu hiện lạ. Những việc làm giản dị ấy đang tạo nên thế trận bảo vệ biên giới vững chắc từ cơ sở.

Đưa pháp luật đến từng nếp nhà

Từ đầu năm 2026 đến nay, Đồn Biên phòng Tùng Vài đã phối hợp với các đoàn thể xã tổ chức 285 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 9.800 lượt người nghe. Trong đó, tuyên truyền lưu động qua “Tiếng loa Biên phòng” tại các chợ phiên được 65 buổi với hơn 4.200 lượt người nghe; phát 50 tờ rơi và vận động người dân giao nộp 4 khẩu súng kíp. Cùng với đó, đơn vị cũng triển khai với 185 hòm thư điện tử mã QR code tiếp nhận tin báo, tố giác; thành lập 2 tổ tư vấn kỹ năng số hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, tạo thêm kênh liên lạc thuận tiện để người dân phản ánh vấn đề về an ninh trật tự.

Để công tác tuyên truyền đi vào chiều sâu, đơn vị phát huy vai trò của 11 đảng viên tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn và 20 cán bộ phụ trách 80 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Thông qua việc gần dân, sát dân, cán bộ, chiến sĩ không chỉ phổ biến pháp luật mà còn vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh, duy trì các tổ an ninh tự quản, tích cực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Sự phối hợp của các tổ chức đoàn thể địa phương cũng góp phần đưa công tác tuyên truyền đến gần hơn với từng gia đình. Theo đồng chí Hà Hương Giang, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tùng Vài, Hội thường xuyên phối hợp với Đồn Biên phòng triển khai chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, lồng ghép tuyên truyền pháp luật, vận động hội viên và gia đình chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trung tá Lê Đình Trọng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài cho biết: Đồn Biên phòng Tùng Vài tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân trong quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới. Qua đó, củng cố thế trận biên phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.