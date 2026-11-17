Trong khuôn khổ quan hệ mới, hai nước xác định 6 trụ cột hợp tác gồm chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, giáo dục - văn hóa và quốc phòng - an ninh.

Hai bên nhất trí phát huy lợi thế địa kinh tế, tăng cường kết nối vận tải, hậu cần, dòng tài chính và chuỗi cung ứng giữa Đông Á với Mỹ Latin, tạo thêm cơ hội cho doanh nghiệp.

Các lĩnh vực được ưu tiên thúc đẩy còn có đầu tư, khoáng sản chiến lược, tài chính - ngân hàng, du lịch và những ngành mà hai nước có thế mạnh.

Việt Nam và Chile cũng tiếp tục đàm phán, xây dựng khuôn khổ hợp tác về thuế, hải quan, khoa học - công nghệ, quốc phòng và an ninh, đồng thời tăng cường trao đổi về các vấn đề khu vực, quốc tế.

Hai nước khẳng định ủng hộ tự do, an toàn hàng hải, hàng không; giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982.