Rủi ro chịu thuế suất lũy tiến 35% khi thiếu thủ tục đăng ký kinh doanh

Căn cứ theo Nghị định 253 năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, cơ quan quản lý ban hành các quy định mới siết chặt nghĩa vụ tài chính của cá nhân làm dịch vụ độc lập. Nhóm đối tượng chịu tác động trực tiếp bao gồm người làm nghề tự do Freelancer, người tiếp thị liên kết Affiliate cùng các KOL và KOC. Điểm cốt lõi trong quy định mới là việc phân loại bản chất thu nhập để làm căn cứ tính thuế. Nếu cá nhân cung cấp dịch vụ nhưng không đăng ký kinh doanh hoặc không đăng ký thuế theo hoạt động kinh doanh, khoản thu nhập nhận được có thể bị cơ quan quản lý xác định là thu nhập từ tiền lương và tiền công căn cứ theo điểm c khoản 2 Điều 8 Nghị định 253 năm 2026.

Việc phân loại này dẫn đến sự chênh lệch rất lớn về số tiền thuế phải nộp đối với cùng một mức thu nhập. Đối với cá nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ, mức tính thuế được áp dụng là 7%, bao gồm 5% thuế giá trị gia tăng và 2% thuế thu nhập cá nhân. Trong khi đó, nếu thu nhập bị phân loại vào nhóm tiền lương và tiền công, người lao động sẽ phải áp dụng biểu thuế lũy tiến từng phần với mức thuế suất cao nhất có thể lên tới 35%. Sự chênh lệch này đòi hỏi các cá nhân phải đặc biệt chú trọng khâu hoàn thiện hồ sơ pháp lý ngay từ khi bắt đầu cung cấp dịch vụ để tối ưu hóa nghĩa vụ tài chính hợp pháp. Hệ thống 34 Thuế tỉnh thành phố trên cả nước đang đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu đúng và thực hiện chuẩn xác các thủ tục kê khai ban đầu.

Bản chất khoản khấu trừ 10% và trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ quyết toán

Một vấn đề khác thường gây nhầm lẫn cho người làm việc tự do là khoản khấu trừ 10% tại nguồn trong mỗi lần nhận thanh toán. Theo hướng dẫn từ cơ quan quản lý, khoản tạm khấu trừ 10% tại nguồn hoàn toàn không đồng nghĩa với số thuế chính thức phải nộp cuối cùng. Khi bước vào kỳ quyết toán thuế, cơ quan chức năng sẽ xác định lại toàn bộ nghĩa vụ tài chính dựa trên bản chất giao dịch thực tế, hồ sơ chứng từ đi kèm và các quy định pháp luật hiện hành. Dù vậy, nếu khoản chi trả thuộc diện phải khấu trừ theo Điều 50 Nghị định 253 năm 2026, tổ chức chi trả thu nhập vẫn bắt buộc phải thực hiện lệnh khấu trừ 10% trước khi thanh toán cho cá nhân.

Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tuân thủ đúng pháp luật, người cung cấp dịch vụ độc lập cần chủ động thực hiện đăng ký hộ kinh doanh hoặc đăng ký mã số thuế cá nhân kinh doanh. Quá trình làm việc với các đối tác yêu cầu cá nhân phải chuẩn bị đầy đủ hợp đồng cung cấp dịch vụ, biên bản nghiệm thu và các hồ sơ chứng từ minh bạch để chứng minh bản chất giao dịch kinh tế. Việc phân biệt rõ ràng giữa khoản khấu trừ 10% tại nguồn và nghĩa vụ nộp thuế sau quyết toán giúp người kinh doanh chủ động lên kế hoạch tài chính chính xác. Cơ quan quản lý khẳng định việc chấp hành đúng quy định, kê khai chính xác và nộp thuế đầy đủ vừa là trách nhiệm vừa là quyền lợi thiết thực của mỗi công dân.