Theo tin từ Công an tỉnh Cao Bằng, khoảng 18h ngày 16/11, trên đường trở về nhà sau khi kết thúc giờ làm việc, chị Ma Thị Dung, cán bộ Công an xã Bế Văn Đàn phát hiện ông Hoàng Văn Nhất (SN 1974, trú tại xóm Nà Suối, xã Bế Văn Đàn) nằm bất tỉnh bên đường.

Ông Nhất được đưa đến Trạm Y tế xã Bế Văn Đàn để được sơ cứu. Ảnh: CA.↵

Nhận thấy tình huống khẩn cấp, chị Ma Thị Dung nhanh chóng đưa ông Nhất đến Trạm Y tế xã Bế Văn Đàn để được sơ cứu. Đồng thời, chị liên hệ với gia đình nạn nhân đến phối hợp chăm sóc.

Hành động kịp thời của chị Ma Thị Dung thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy và sẵn sàng giúp đỡ người dân trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi đã kết thúc giờ làm việc.

Đây cũng là việc làm thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất”, góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an cơ sở gần dân, vì dân, luôn sẵn sàng hỗ trợ người dân khi cần thiết.