Các tuyến xe buýt đang hoạt động trên địa bàn thành phố đang giúp người dân đi lại thuận tiện và tiết kiệm chi phí đáng kể

Lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị (thuộc Sở Xây dựng TP. Cần Thơ) cho biết, theo Quyết định số 42/QĐ-SXD, ngày 19 tháng 01 năm 2026 của Sở Xây dựng TP. Cần Thơ về việc công bố Danh mục mạng lưới tuyến xe buýt nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn thành phố có 20 tuyến xe buýt (19 tuyến nội tỉnh và một tuyến liên tỉnh. Với mạng lưới xe buýt này đang tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện, đồng thời kết nối tốt giữa khu vực đô thị với các vùng ven thành phố, nhất là các địa phương thuộc tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng cũ.

Song song đó, 4 đơn vị khai thác các tuyến xe buýt trên địa bàn TP. Cần Thơ thực hiện giá vé chính sách đặc biệt dành cho nhóm hành khách là người cao tuổi, khuyết tật, gia đình có công Cách mạng và học sinh, sinh viên. Điều này vừa giúp người dân tiết kiệm một khoản chi phí đi lại, đồng thời từng bước thay đổi thói quen sử dụng xe cá nhân, chuyển sang sử dụng các phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông cho thành phố.

Theo lãnh đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông đô thị, trên địa bàn TP. Cần Thơ cũ, Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines – Chi nhánh TP. Cần Thơ đang khai thác 9 tuyến, với tổng chiều dài tuyến khai thác khoảng 431,4km, với 56 phương tiện. Hiện tại, Công ty Phương Trang đang hỗ trợ 30% giá vé chính sách (người cao tuổi, ng khuyết tật) và vé HSSV 10.000 cho suốt tuyến. Cụ thể:

Đối với 9 tuyến xe buýt hoạt động trên địa bàn TP. Cần Thơ cũ, đơn vị khai thác giảm 30% giá vé đối với người cao tuổi, khuyết tật và học sinh, sinh viên chỉ với 10.000 đồng là đi suốt tuyến

- Tuyến CT-01: phường Cái Răng – phường Thốt Nốt; Điểm đầu: Ba Láng (phường Cái Răng), Điểm cuối: Ngã Ba Lộ Tẻ (phường Thốt Nốt); cự ly: 65,7km.

Hành trình: Ba Láng (phường Cái Răng) – Quốc lộ 1 (cũ) – đường 30/4 – đường Hòa Bình – Nguyễn Trãi – Vòng xoay Hùng Vương – đường Hùng Vương – đường Trần Hưng Đạo – đường Mậu Thân – đường Võ Văn Kiệt – đường Âu Cơ – QL.91 – phường Ô Môn – QL.91 – Ngã ba Lộ Tẻ (phường Thốt Nốt) và ngược lại.

- Tuyến CT-02: phường Ô Môn – xã Cờ Đỏ; Điểm đầu: Hoà Thạnh A (phường Ô Môn), Điểm cuối: Chợ Nóc Bằng (xã Cờ Đỏ); cự ly: 36km.

Hành trình: Hoà Thạnh A (phường Ô Môn) – đường 26/3 – ĐT.922 (cũ) – Trung tâm xã Thới Lai – xã Cờ Đỏ – ĐH.32 – Chợ Nóc Bằng (xã Cờ Đỏ) – và ngược lại.

- Tuyến CT-03: phường Thốt Nốt – xã Thạnh Quới – kéo dài đến bến xe Kiên Giang; Điểm đầu: Ngã Ba Lộ Tẻ (phường Thốt Nốt), Điểm cuối: Bến xe Kiên Giang; cự ly: 58,7km.

Hành trình: Ngã Ba Lộ Tẻ (phường Thốt Nốt) – Quốc lộ 91 – Quốc lộ 80 – Kinh B (xã Thạnh Quới) - Quốc lộ 80 – đường Cách Mạng Tháng tám – đường Mai Thị Hồng Hạnh – Quốc lộ 61 – Bến xe Kiên Giang (tỉnh An Giang) và ngược lại.

- Tuyến CT-04: phường Thốt Nốt – xã Cờ Đỏ; Điểm đầu: Ngã Ba Lộ Tẻ (phường Thốt Nốt), Điểm cuối: Điểm trung chuyển xã Cờ Đỏ; cự ly: 36km.

Hành trình: Ngã Ba Lộ Tẻ (phường Thốt Nốt) – Quốc lộ 91 – ĐT.921 – đường Hà Huy Giáp – Điểm trung chuyển xã Cờ Đỏ và ngược lại.

- Tuyến CT-05: phường Cái Khế – xã Tân Hòa; Điểm đầu: Điểm trung chuyển xe buýt Công Viên Sông Hậu (phường Cái Khế), Điểm cuối: Một Ngàn (xã Tân Hòa); cự ly: 37km.

Hành trình: Điểm trung chuyển xe buýt Công Viên Sông Hậu (phường Cái Khế) – đường Sông Hậu – Cầu Ninh Kiều – đường Nguyễn Trãi – đường Hòa Bình – đường 30/4 – đường Mậu Thân – đường Võ Văn Kiệt – cầu Bình Thủy 2 – ĐT.918 – ĐT.923 – đường Nguyễn Thái Bình – đường Phan Văn Trị – Điểm trung chuyển xã Phong Điền – ĐT.926 (xã Trường Long) – Khu di tích lịch sử Ông Hào và ngược lại.

Nhà chờ xe buýt được đầu tư khang trang

- Tuyến CT-06: phường Thới An Đông – phường Ô Môn; Điểm đầu: Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ (phường Thới An Đông), Điểm cuối: Hòa Thạnh A (phường Ô Môn) cự ly: 46km.

Hành trình: Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ (phường Thới An Đông) – đường Võ Văn Kiệt – đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài) – đường Nguyễn Văn Linh (BVĐKTW Cần Thơ quay đầu) – đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài) – ĐT.923 – đường Phan Văn Trị – Điểm trung chuyển xã Phong Điền – ĐT.923 – Phước Thới – Lộ Tẻ Ba Se – Quốc lộ 91 – đường Trần Hưng Đạo – đường 26/3 – Quốc lộ 91 – Hoà Thạnh A (phường Ô Môn) và ngược lại.

- Tuyến CT-07: phường Cái Răng – phường Ô Môn; Điểm đầu: Ba Láng (phường Cái Răng), Điểm cuối: Hòa Thạnh A (phường Ô Môn); cự ly: 36km.

Hành trình: Ba Láng (phường Cái Răng) – Quốc lộ 1A – Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ – Cầu Hưng Lợi – đường Nguyễn Văn Linh (BVĐKTW Cần Thơ) – Quốc lộ 91B – đường Nguyễn Chí Thanh – ĐT.917 – KCN Trà Nóc – ĐT.920 – đường Đặng Thanh Sử – Quốc lộ 91 – đường Trần Hưng Đạo – đường 26/3 – Quốc lộ 91 – Hòa Thạnh A (phường Ô Môn) và ngược lại.

Mạng lưới xe buýt trên địa bàn TP. Cần Thơ tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện và an toàn

-Tuyến CT-08: phường Cái Khế – xã Hòa An; Điểm đầu: Điểm trung chuyển xe buýt Công Viên Sông Hậu (phường Cái Khế), Điểm cuối: Bến xe Kinh Cùng (xã Hòa An); cự ly: 43km.

Hành trình: Điểm trung chuyển xe buýt Công Viên Sông Hậu (phường Cái Khế) – đường Sông Hậu – đường Lê Lợi – đường Trần Văn Khéo – đường Nguyễn Trãi – đường Hùng Vương – đường Trần Hưng Đạo – đường 3/2 – Cầu Đầu Sấu – ĐT.923 – cầu Vàm Xáng – ĐT.932 – ĐT.931B – đường Nguyễn Trung Trực – đường 3/2 – đường Tầm Vu – ĐT.929 – Quốc lộ 61 – Bến xe Kinh Cùng (xã Hòa An) và ngược lại.

- Tuyến CT-09: phường Thới An Đông – xã Đại Ngãi; Điểm đầu: Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ (phường Thới An Đông), Điểm cuối: Bến xe Đại Ngãi (xã Đại Ngãi); cự ly: 73km.

Hành trình: Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ (phường Thới An Đông) – đường Võ Văn Kiệt – đường Nguyễn Văn Cừ (nối dài) – đường Nguyễn Văn Linh (BVĐKTW Cần Thơ) – Quốc lộ 91B – đường 3/2 – đường Trần Hưng Đạo – đường Hùng Vương – đường Nguyễn Trãi – đường Phan Đình Phùng – đường Nguyễn An Ninh – đường 30/4 – cầu Quang Trung – QL.1A – Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ – QL.1A – đường Võ Nguyên Giáp – Cái Cui – xã Châu Thành – Quốc lộ Nam Sông Hậu (qua xã An Lạc Thôn – xã Thới An Hội – xã Nhơn Mỹ) – Vòng xoay – Quốc lộ 60 – Quốc lộ Nam Sông Hậu – Quốc lộ 60 – Bến xe Đại Ngãi (xã Đại Ngãi) và ngược lại.

Bảng giá vé 9 tuyến xe buýt và chính sách vé ưu đãi

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ, Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines - CN Hậu Giang đang khai thác 5 tuyến xe buýt gồm (4 tuyến nội tỉnh, một tuyến liên tỉnh) với tổng chiều dài tuyến khai thác thực tế là 246km, tổng số 28 phương tiện, cụ thể:

- Tuyến CT-12: phường Tân An – xã Tân Phước Hưng; Điểm đầu: Bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu, cuối xe buýt tại số 36 Nguyễn Văn Linh (phường Tân An), Điểm cuối: Chợ Búng Tàu (xã Tân Phước Hưng); cự ly: 48,5km.

Hành trình: Bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu, cuối xe buýt tại số 36 Nguyễn Văn Linh (phường Tân An) – Nguyễn Văn Linh (BVĐKTW Cần Thơ) – Quốc lộ 91B – đường 3/2 – Cầu Cái Răng – đường Phạm Hùng – QL.1A – Bến xe Ngã Bảy – đường 3/2 – QL.1A – ĐT.927 – ĐT.928 – Chợ Búng Tàu (xã Tân Phước Hưng) và ngược lại

- Tuyến CT-16: xã Vị Thủy – phường Cái Răng; MST: CT-16; Điểm đầu: Bến xe Vị Thanh (xã Vị Thủy), Điểm cuối: Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ (phường Cái Răng); cự ly: 52km.

Hành trình: Bến xe Vị Thanh (xã Vị Thủy) – Trần Hưng Đạo – QL.61 – ĐT.931B – đường 3/2 – ĐT.931B – ĐT.932 – Cầu Vàm Xáng – Nguyễn Văn Cừ (nối dài) – Nguyễn Văn Linh (BVĐKTW Cần Thơ) – Quốc lộ 91B – đường 30/4 – Trần Hoàng Na – Bến xe khách Trung tâm thành phố Cần Thơ (phường Cái Răng) và ngược lại

- Tuyến CT-18: xã Vị Thủy – phường Ngã Bảy; Điểm đầu: Bến xe Vị Thanh (xã Vị Thủy), Điểm cuối: Bến xe Ngã Bảy (phường Ngã Bảy); cự ly: 56km.

Hành trình: Bến xe Vị Thanh - QL.61 – ĐT.927B – ĐT.927 - Quốc lộ 1 - Bến xe Ngã Bảy và ngược lại.

- Tuyến CT-19: xã Vị Thủy – xã Vĩnh Viễn; Điểm đầu: Bến xe Vị Thanh (xã Vị Thủy), Điểm cuối: Trung tâm xã Vĩnh Viễn (xã Vĩnh Viễn); cự ly: 33,6km.

Hành trình: Bến xe Vị Thanh - QL.61C – QL.61 – Bến xe Long Mỹ – Đường tỉnh 930 – xã Vĩnh Viễn và ngược lại

- Tuyến CT-37: Cần Thơ – An Giang; Điểm đầu: Bến xe Vị Thanh (xã Vị Thủy), Điểm cuối: Bến xe Kiên Giang (phường Rạch Giá); cự ly: 55,9km (tuyến xe buýt liên tỉnh).

Hành trình: Bến xe Vị Thanh (xã Vị Thủy) – QL.61C – QL.61 – Bến xe Kiên Giang (phường Rạch Giá) và ngược lại.

Bảng giá vé 5 tuyến xe buýt do Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang FUTA Bus Lines - CN Hậu Giang đang khai thác

Trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũ, công ty cổ phần bến xe tàu Hậu Giang đang khai thác một tuyến xe buýt, với tổng chiều dài tuyến khai thác thực tế là 75km, tổng số 11 phương tiện (sản xuất năm 2009-2014), cụ thể:

- Tuyến CT-13: phường Vị Thanh – phường Tân An; Điểm đầu: Bãi xe buýt phường Vị Thanh, Điểm cuối: Bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu, cuối xe buýt tại số 36 Nguyễn Văn Linh (phường Tân An). Cự ly: 75km.

Hành trình: Bãi xe buýt phường Vị Thanh – QL.61 – QL.1A – đường dẫn cầu Cần Thơ – đường Võ Nguyên Giáp – Cầu Hưng Lợi – đường Nguyễn Văn Linh (BVĐKTW Cần Thơ) – Quốc lộ 91B – Bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu, cuối xe buýt tại số 36 Nguyễn Văn Linh (phường Tân An) và ngược lại.

Bảng giá tuyến xe buýt do Công ty Cổ phần bến xe tàu Hậu Giang khai thác

Trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũ có 5 tuyến xe buýt đang hoạt động do Công ty cổ phần vận tải Sóc Trăng khai thác với tổng chiều dài 209km, 27 phương tiện xe buýt (sản xuất năm 2005-2009):

- Tuyến CT-23: xã Đại Ngãi – phường Tân An; Điểm đầu: Bến xe khách Đại Ngãi (xã Đại Ngãi), Điểm cuối: Bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu, cuối xe buýt tại số 36 Nguyễn Văn Linh (phường Tân An); cự ly: 45km.

Hành trình: Bến xe khách Đại Ngãi (xã Đại Ngãi) – Quốc lộ 60 – Vòng Xoay (Quốc lộ 60 – đường Nam Sông Hậu) – đường Nam Sông Hậu (xã Nhơn Mỹ – xã Thới An Hội – xã An Lạc Thôn) – xã Châu Thành – Cái Cui – đường Võ Nguyên Giáp – cầu Hưng Lợi – đường Nguyễn Văn Linh (BVĐKTW Cần Thơ) – Quốc lộ 91B – Bãi đỗ xe công cộng kết hợp điểm đầu, cuối xe buýt tại số 36 Nguyễn Văn Linh (phường Tân An) và ngược lại.

- Tuyến CT-25: phường Sóc Trăng – phường Ngã Năm; Điểm đầu: Bến xe khách Trà Men (phường Sóc Trăng), Điểm cuối: Bến xe Ngã Năm (phường Ngã Năm); cự ly: 58km.

Hành trình: Bến xe Trà Men (phường Sóc Trăng) – đường Võ Văn Kiệt – Vòng xoay Trà Men – đường Hùng Vương – đường Nguyễn Chí Thanh – đường Tôn Đức Thắng – đường Lê Lợi – đường Xô Viết Nghệ Tỉnh – đường Nguyễn Huệ – đường Trần Hưng Đạo – đường Lê Duẩn (BVĐK Sóc Trăng) – Vòng Xoay (Lê Duẩn – Mạc Đỉnh Chi) – đường Lê Duẩn – Phú Lợi – đường Võ Văn Kiệt – Quốc Lộ 1A (xã Phú Lộc) - Quốc Lộ 61B – Bến xe Ngã Năm (phường Ngã Năm) và ngược lại.

Bảng giá vé 5 tuyến xe buýt do Công ty cổ phần vận tải Sóc Trăng đang khai thác

- Tuyến CT-26: phường Sóc Trăng – xã Trần Đề; Điểm đầu: Bến xe khách Trà Men (phường Sóc Trăng), Điểm cuối: Bến xe Trần Đề (xã Trần Đề); cự ly: 38km.

Hành trình: Bến xe khách Trà Men (phường Sóc Trăng) – đường Hùng Vương – đường Nguyễn Chí Thanh – đường Tôn Đức Thắng – đường Lê Lợi – đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – đường Nguyễn Huệ – đường Trần Hưng Đạo – đường Lê Hồng Phong – đường Lê Duẩn (BVĐK Sóc Trăng) – Vòng xoay (đường Lê Duẩn – đường Mạc Đĩnh Chi) – đường Lê Duẩn – đường Lê Hồng Phong – ĐT.934 – ĐT.8 – TL.934 – Quốc lộ Nam Sông Hậu – Bến xe Trần Đề (xã Trần Đề) và ngược lại.

Tuyến xe buýt CT-09 kết nối trung tâm đô thị TP. Cần Thơ với các vùng ven của tỉnh Sóc Trăng cũ

- Tuyến CT-27: phường Sóc Trăng – xã Kế Sách; Điểm đầu: Bến xe khách Trà Men (phường Sóc Trăng), Điểm cuối: Trung tâm xã Kế Sách (xã Kế Sách); cự ly: 24km.

Hành trình: Bến xe khách Trà Men – đường Hùng Vương – đường Nguyễn Chí Thanh – đường Tôn Đức Thắng – đường Lê Lợi – đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – đường Nguyễn Huệ – đường Trần Hưng Đạo – đường Lê Hồng Phong – đường Lê Duẩn (BVĐK Sóc Trăng) – Vòng xoay (đường Lê Duẩn – đường Mạc Đĩnh Chi) – đường Lê Duẩn – đường Lê Hồng Phong – đường Trần Hưng Đạo – đường Hai Bà Trưng – đường Lê Lợi – đường Hùng Vương – đường Võ Văn Kiệt – Quốc Lộ 1A – Ngã Ba An Trạch – ĐT. 932 – Trung tâm xã Kế Sách và ngược lại

- Tuyến CT-29: phường Sóc Trăng – phường Vĩnh Châu; Điểm đầu: Bến xe khách Trà Men (phường Sóc Trăng), Điểm cuối: Bến xe Vĩnh Châu (phường Vĩnh Châu); cự ly: 44km.

Hành trình: Bến xe khách Trà Men (phường Sóc Trăng) – đường Hùng Vương – đường Nguyễn Chí Thanh – đường Tôn Đức Thắng – đường Lê Lợi – đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – đường Nguyễn Huệ – đường Trần Hưng Đạo – đường Lê Hồng Phong – đường Lê Duẩn (BVĐK Sóc Trăng) – Vòng xoay (đường Lê Duẩn – đường Mạc Đĩnh Chi) – đường Lê Duẩn – đường Lê Hồng Phong – ĐT.934 – ĐT.935 –– Bến xe Vĩnh Châu (phường Vĩnh Châu) và ngược lại.