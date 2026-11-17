Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres họp báo tại Philippines ngày 16/11. (Nguồn: PNA)

Báo Inquirer đưa tin, phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN-LHQ lần thứ 16 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế Philippines ở Manila, ông Guterres nhấn mạnh: “Tôi hoan nghênh những nỗ lực của ASEAN, trong đó có tiến triển trong đàm phán COC ở Biển Đông”.

Ngoài ra, ông khẳng định, LHQ ủng hộ Công ước LHQ về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ASEAN và Trung Quốc đạt được một COC thông qua đàm phán.

Trong khi đó, phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN cùng ngày, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cho biết, ASEAN và Trung Quốc chưa ấn định thời hạn mới để hoàn tất đàm phán COC.

Ông khẳng định Malaysia tiếp tục cam kết thúc đẩy bộ quy tắc này nhằm bảo đảm an ninh và ổn định khu vực.

Trước đó, Philippines, nước Chủ tịch ASEAN 2026, cho biết các bên tham gia Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) đã đạt được thỏa thuận tạm thời đối với hơn 80% số điều khoản trong dự thảo COC.

Các cuộc đàm phán đã bước vào giai đoạn cuối, với sự tham gia tích cực của các đoàn đại biểu, đặc biệt là Malaysia và Trung Quốc trên cương vị đồng chủ trì Nhóm công tác chung ASEAN-Trung Quốc về thực hiện Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông năm 2002 (DOC).

Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh, mục tiêu là sớm hoàn tất một COC hiệu quả, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS năm 1982, đồng thời không làm suy giảm các quyền và nghĩa vụ của bất kỳ quốc gia nào liên quan đến Biển Đông, kể cả những nước không tham gia COC. Các bên nhất trí tiếp tục hợp tác mang tính xây dựng để sớm kết thúc tiến trình đàm phán.

ASEAN đã đề cập việc xây dựng một bộ quy tắc ứng xử trên biển với Trung Quốc từ năm 1992. COC được kỳ vọng sẽ thiết lập khuôn khổ điều chỉnh hành vi của các bên liên quan, góp phần ngăn ngừa sự cố và tránh để căng thẳng trên Biển Đông leo thang. Tuy nhiên, những bất đồng về phạm vi áp dụng, nội dung và tính ràng buộc pháp lý vẫn là những vấn đề cần được giải quyết trước khi các bên có thể hoàn tất văn kiện này.