Đến chiều 16/11, TP. Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được 213 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Ảnh: Văn Chung

Theo thông tin từ lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đồng Nai, trong ngày 16/11, hai Đội K72 và K76 đã tìm kiếm, quy tập được 5 hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trong nước và Vương quốc Campuchia.

Cụ thể, Đội K76, Bộ CHQS thành phố tìm kiếm, quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Lộc Ninh và phường Minh Hưng. Các hài cốt được tìm thấy đều chưa xác định được danh tính.

Lũy kế đến chiều 16/11, Đội K76 đã tìm kiếm, quy tập được 108 hài cốt liệt sĩ, chủ yếu tại khu vực phường Lộc Ninh.

Trong khi đó, Đội K72 đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Vương quốc Campuchia tiếp tục tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn tỉnh Kratie trong ngày 16/11. Hiện, thông tin về danh tính các liệt sĩ chưa được xác định.

Tính từ ngày 4/9 đến chiều 16/11, Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 105 hài cốt liệt sĩ. Trong đó, 96 hài cốt được tìm thấy tại tỉnh Kratie, số còn lại tại tỉnh Kampong Thom, Vương quốc Campuchia.

Như vậy, từ khi triển khai nhiệm vụ đến chiều 16/11, hai Đội K72 và K76 thuộc Bộ CHQS TP. Đồng Nai đã tìm kiếm, quy tập được tổng cộng 213 hài cốt liệt sĩ.

Đại diện lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của hai đội cho biết, công tác tìm kiếm vẫn đang được tích cực triển khai. Đồng thời, mong muốn các cựu chiến binh, cán bộ và Nhân dân, đặc biệt là những người từng chiến đấu, công tác, sinh sống tại các địa bàn liên quan, tiếp tục cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.

Những thông tin này là cơ sở quan trọng giúp lực lượng chức năng xác định vị trí, đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập, sớm đưa hài cốt các liệt sĩ về an táng tại các nghĩa trang liệt sĩ, góp phần thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.