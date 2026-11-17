Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn, Công an thành phố diễn tập công tác chuyên môn trên biển.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc

Cùng đi với các thành viên của Tổ tuần tra Công an phường Hòa Hưng trên đường làm nhiệm vụ, chúng tôi cảm nhận được tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy với công việc, vì sự bình yên của Nhân dân. Trên từng tuyến đường, con hẻm, mỗi thông tin, sự việc đều được cán bộ, chiến sĩ đơn vị xử lý rốt ráo, thấu tình đạt lý. Một ngày mới đây, vào khoảng 22 giờ, ông Nguyễn Chế Tín, ngụ tỉnh Đồng Nai sau khi đưa người thân bị đột quỵ vào cấp cứu, quay lại lấy xe thì do quá giờ cho nên bãi xe đã đóng cửa.

Liên hệ với Công an phường, lãnh đạo đơn vị đã cử tổ tuần tra có mặt kịp thời phối hợp các bộ phận liên quan, hỗ trợ ông lấy lại phương tiện để trở về nhà tiếp tục lo công việc. Một hành động nhỏ nhưng cho thấy vai trò của lực lượng công an trong đời sống thường nhật. Tại Công an phường Hòa Hưng, hoạt động tuần tra, kiểm soát được tổ chức khép kín 24/24 giờ. Các ca tuần tra được bố trí nối tiếp, đặc biệt chú trọng khung giờ ban đêm, từ 22 giờ đến 5 giờ sáng.

Tinh thần phản ứng nhanh còn thể hiện rõ qua kết quả truy xét vụ cướp tiệm vàng tại phường Tân Khánh. Khoảng 6 giờ 50 phút ngày 24/10/2026, một đối tượng che kín mặt đi xe máy đến tiệm vàng K.T.N.P., dùng dao uy hiếp, khống chế quản lý nhằm cướp tài sản. Khi bị chống trả, đối tượng gây thương tích nhẹ cho nạn nhân rồi bỏ chạy. Sau khi tiếp nhận tin báo, chỉ sau 40 phút, các lực lượng đã tạm giữ nghi phạm để tiến hành điều tra. Kết quả này cho thấy, tốc độ truy xét và xử lý nhanh của các lực lượng không chỉ giúp nhanh chóng làm rõ vụ việc mà còn góp phần trấn an người dân, đồng thời hạn chế nguy cơ đối tượng tiếp tục gây án.

Bên cạnh những kết quả xử lý vụ việc cụ thể, lực lượng chức năng thành phố đang từng bước đổi mới phương thức bảo đảm an ninh, trật tự theo hướng chủ động, liên thông và ứng dụng công nghệ. Mô hình Tổ tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp thuộc Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố, tiếp nhận tin báo qua các tổng đài 113 và 114 vừa được thành lập là một thí dụ. Tổ này thực hiện phân loại, chuyển xử lý thông tin về an ninh, trật tự, cháy, nổ và hỗ trợ theo dõi, điều phối lực lượng theo chức năng. Dù chỉ mới được thành lập (20/10/2026) nhưng hiệu quả được kiểm chứng khi các thông tin được tiếp nhận và phân loại kịp thời đã giúp lực lượng chức năng xác định đúng nhiệm vụ, hạn chế tình trạng chuyển tin chậm, phối hợp thiếu đồng bộ.

Việc ra mắt hai mô hình nêu trên là bước tiến quan trọng của Công an thành phố. Đây là minh chứng cho quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời triển khai Đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115. Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng với mô hình tiếp nhận thông tin khẩn cấp, Câu lạc bộ Khoa học công nghệ Công an Thành phố Hồ Chí Minh được thành lập với lực lượng gồm các cán bộ, chiến sĩ có kiến thức, năng lực và đam mê trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đây là môi trường để trao đổi chuyên môn, đề xuất sáng kiến, nghiên cứu giải pháp có khả năng ứng dụng trực tiếp vào công tác đặc thù của ngành công an. Hai đơn vị vừa được thành lập được xem như “hai mũi giáp công” sắc bén vừa giúp nâng cao năng lực phản ứng trước các sự cố vừa tạo nền tảng để lực lượng chủ động đổi mới phương thức làm việc, khai thác hiệu quả công nghệ và dữ liệu.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc ra mắt hai mô hình nêu trên là bước tiến quan trọng của Công an thành phố. Đây là minh chứng cho quyết tâm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời triển khai Đề án tích hợp các số dịch vụ khẩn cấp 113, 114, 115.

Tiền đề xây dựng đô thị an toàn, văn minh

Với một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu kéo giảm tội phạm, tệ nạn xã hội, hướng mục tiêu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030 là nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức quan trọng. Trong 10 tháng năm 2026, Công an thành phố cho biết, các lực lượng đã phát hiện, xử lý 6.401 vụ với 17.756 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ hơn 640kg ma túy tổng hợp, 518kg cần sa và gần 15kg heroin. Đáng chú ý, lực lượng chức năng triệt phá 75 vụ với 780 đối tượng phạm tội về ma túy có tổ chức, xuyên quốc gia; phát hiện, xử lý 565 vụ lợi dụng không gian mạng. Hàng nghìn vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, phạm pháp hình sự cũng được phát hiện và xử lý triệt để.

Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tác nghiệp tại Trung tâm tiếp nhận, xử lý thông tin khẩn cấp.

Quan điểm “đánh cả đường dây, xử lý đến người sử dụng ma túy” được lực lượng chuyên trách xác định nhằm ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu và không để hình thành các tụ điểm phức tạp.

Giai đoạn 2025-2030, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phấn đấu hơn 50% xã, phường, đặc khu không có tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời triển khai các giải pháp hướng tới xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030. Trong đó, yêu cầu “làm sạch địa bàn” không chỉ giới hạn trong phòng, chống ma túy mà còn mở rộng sang tội phạm hình sự, kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm công nghệ cao và các hành vi vi phạm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, môi trường đầu tư.

Tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh về nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy; phấn đấu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030 mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang nhấn mạnh, xây dựng thành phố không ma túy là nhiệm vụ khó khăn, nặng nề nhưng nhất định phải thực hiện, bởi ma túy là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm khác; nếu không đẩy lùi ma túy thì khó có bình yên và càng khó bảo đảm phát triển bền vững.

Lãnh đạo Thành ủy yêu cầu mỗi địa phương phải xây dựng “bản đồ” tình hình ma túy của địa phương, xác định mục tiêu, thời hạn hoàn thành và người chịu trách nhiệm cụ thể. Kết quả phải được thể hiện bằng số liệu và chuyển biến thực tế, không đo bằng phong trào. Giữ vững an ninh, trật tự không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng công an, đây chính là điều kiện thiết yếu để thành phố thực hiện các mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới về một đô thị an toàn, văn minh giúp người dân yên tâm sinh sống, học tập, lao động; doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh; nhà đầu tư có niềm tin vào môi trường phát triển.