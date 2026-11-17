Trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov.

"Nga đã chính thức chuẩn bị và thúc đẩy hồ sơ ứng cử đảm nhận vai trò Chủ tịch APEC năm 2035. Hồ sơ ứng cử này đang được thảo luận tích cực và đã nhận được sự ủng hộ từ một số nền kinh tế thành viên.

Chúng tôi hy vọng sẽ giành được quyền đăng cai và chủ trì Hội nghị cấp cao APEC vào năm 2035", trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov nói với các phóng viên hôm 16/11.

Ông Ushakov lưu ý, Nga đã từng giữ chức Chủ tịch APEC năm 2012 tại Vladivostok.

"Hội nghị thượng đỉnh đã diễn ra khá thành công. Đặc biệt, danh sách hàng hóa thân thiện với môi trường đầu tiên trên thế giới nhằm mục đích giảm thuế hải quan đã được nhất trí tại Vladivostok", nhà ngoại giao Nga nói thêm.

Theo TASS