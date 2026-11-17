Chính phủ đã ban hành Nghị định 335/2026/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất là việc điều chỉnh tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội.

Theo nghị định, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng thêm 40.000 đồng/tháng, từ 500.000 đồng/tháng lên 540.000 đồng/tháng đối với nhóm từ đủ 75 tuổi trở lên không có lương hưu, không trợ cấp bảo hiểm.

Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hưởng ở độ tuổi thấp hơn, từ đủ 70 đến dưới 75.

Để hưởng chế độ, người từ đủ 75 tuổi hoặc giám hộ có tờ khai đề nghị theo mẫu gửi trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia, bưu điện hoặc trực tiếp tại bộ phận một cửa. Trong 7 ngày làm việc tính từ ngày nhận được hồ sơ, chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú xác thực thông tin liên quan của người đề nghị với cơ sở dữ liệu, thẩm định rồi quyết định trợ cấp hưu trí xã hội.

Thời gian hưởng tính từ tháng mà lãnh đạo xã ký quyết định. Nếu người đó không đủ điều kiện hưởng chế độ thì chủ tịch UBND xã trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Nghị định có hiệu lực từ 5/10/2026, tuy nhiên tiền hưởng cho các nhóm được chuyển mức tương ứng từ ngày 1/7/2026.

Ảnh minh họa.

Khoản 4, Điều 31 Nghị định 335/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 6 Nghị định số 176/2025/NĐ-CP quy định như sau:

"3. Thực hiện chi trả trợ cấp hưu trí xã hội

a) Chế độ, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội phải được chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng. Ưu tiên thực hiện chi trả chế độ, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội thông qua tài khoản ngân hàng, tài khoản an sinh xã hội;

b) Gói thầu cung cấp dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điểm u khoản 4 Điều 84 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội phải đáp ứng tiêu chí, điều kiện lựa chọn do UBND cấp tỉnh ban hành. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả chế độ, chính sách trợ cấp hưu trí xã hội theo quy trình, thủ tục lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại khoản 1 Điều 85 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP;

c) Việc chi trả thông qua tổ chức dịch vụ chi trả được lập thành hợp đồng giữa UBND cấp xã và tổ chức dịch vụ chi trả. Hợp đồng ghi rõ phạm vi, đối tượng, phương thức thực hiện (chi trả qua tài khoản ngân hàng, tài khoản thanh toán điện tử hoặc chi trả trực tiếp cho người thụ hưởng), thời gian, địa điểm, mức chi phí chi trả; thời gian thanh quyết toán, quyền và trách nhiệm của các bên và các thỏa thuận khác có liên quan đến việc chi trả;

d) Trước ngày 25 hằng tháng, UBND cấp xã căn cứ danh sách đối tượng thụ hưởng (bao gồm đối tượng tăng, giảm; đối tượng hưởng một lần); số kinh phí chi trả tháng sau (bao gồm cả tiền truy lĩnh và chi phí mai táng); số kinh phí chưa chi trả các tháng trước (nếu có) thực hiện rút dự toán tại Kho bạc Nhà nước và chuyển vào tài khoản tiền gửi của tổ chức dịch vụ chi trả; đồng thời chuyển danh sách chi trả để tổ chức dịch vụ chi trả cho đối tượng thụ hưởng tháng sau. Trong thời gian chi trả, UBND cấp xã cử người giám sát việc chi trả của tổ chức dịch vụ chi trả;

đ) Hằng tháng, tổ chức dịch vụ chi trả tổng hợp danh sách đối tượng đã nhận tiền, số tiền đã chi trả, đối tượng chưa nhận tiền để chuyển chi trả vào tháng sau, số kinh phí còn lại chưa chi trả và chuyển chứng từ (danh sách đã ký nhận và chứng từ chuyển khoản ngân hàng) cho UBND cấp xã trước ngày 20 hằng tháng để tổng hợp kinh phí chi trả theo quy định".

Như vậy, theo quy định mới việc chi trả trợ cấp hưu trí xã hội được thực hiện theo quy định trên.