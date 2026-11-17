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Đại đoàn kết, không chỉ là đại đoàn kết dân tộc, mà còn bao hàm cả việc mở rộng quan hệ, đoàn kết quốc tế trên cơ sở những giá trị, lợi ích và mục tiêu chung; qua đó kết nối sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo thành sức mạnh tổng hợp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Bước vào kỷ nguyên mới, đại đoàn kết phải được nâng tầm từ sức mạnh chính trị-tinh thần thành năng lực nội sinh phát triển quốc gia; lấy hạnh phúc của Nhân dân là thước đo cao nhất của mọi quyết sách.

I. ĐẠI ĐOÀN KẾT-TRUYỀN THỐNG TỐT ĐẸP, CỘI NGUỒN SỨC MẠNH, ĐỘC LẬP, TỰ CHỦ, TỰ CƯỜNG CỦA DÂN TỘC

Đại đoàn kết dân tộc là cội nguồn sức mạnh làm nên bản lĩnh, sức sống mãnh liệt của dân tộc Việt Nam và trở thành vấn đề sống còn, chiến lược xuyên suốt, lâu dài trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao tinh thần đại đoàn kết. Người khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh và điều kiện quyết định mọi thắng lợi: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công”[1]. Trong năm nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, “đoàn kết, thống nhất” luôn giữ vị trí đặc biệt. Từ đoàn kết trong Đảng đến đại đoàn kết toàn dân tộc, từ đoàn kết trong nước với đoàn kết quốc tế thể hiện mối quan hệ mang tính hữu cơ.

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã nhận thức sâu sắc rằng, cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân và sức mạnh của cách mạng bắt nguồn từ khả năng tập hợp lực lượng, tổ chức và phát huy vai trò của đông đảo quần chúng quanh mục tiêu chung.

Bước vào công cuộc đổi mới từ Đại hội VI của Đảng (năm 1986), sức mạnh ấy tiếp tục kết tinh tạo thành đồng thuận xã hội, tinh thần năng động, sáng tạo và khả năng huy động nguồn lực cho phát triển, hội nhập. Trước yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, quan điểm của Đảng về đại đoàn kết toàn dân tộc được bổ sung theo hướng toàn diện, thực chất hơn.

Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023, Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII “về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc” nhấn mạnh việc “Đoàn kết trong Đảng là hạt nhân”, mở rộng các quan hệ đoàn kết giữa các giai tầng, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam trong và ngoài nước, cùng nhân dân yêu chuộng hòa bình, tiến bộ trên thế giới.

Đại hội XIV của Đảng tiếp tục kế thừa và nhấn mạnh quan điểm “Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực của phát triển” [2], lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo.

Từ thực tiễn, có thể khái quát năm phương diện nổi bật phản ánh sự phát triển trong tư duy lý luận, cũng là những yêu cầu mới đặt ra đối với việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Một là, từ coi đại đoàn kết chủ yếu là phương thức tập hợp lực lượng cách mạng đến xác định đó là nguồn lực chiến lược và năng lực phát triển quốc gia. Hai là, từ nhấn mạnh sự thống nhất về mục tiêu chính trị đến coi hài hòa lợi ích, bảo đảm quyền, công bằng trong cơ hội và thụ hưởng là nền tảng vật chất-xã hội của đoàn kết. Ba là, từ vận động, tập hợp sang tăng cường tham gia, đối thoại, giám sát, phản biện, đồng kiến tạo và vai trò chủ thể của Nhân dân. Bốn là, từ phạm vi các giai cấp, tầng lớp và tổ chức truyền thống sang bao quát toàn thể các tầng lớp nhân dân, các chủ thể xuyên biên giới, đoàn kết quốc tế. Năm là, từ nhấn mạnh đoàn kết như sức mạnh tinh thần đến đưa chất lượng thể chế, năng lực tổ chức và hiệu quả quản trị vào trung tâm của quá trình chuyển hóa đoàn kết thành sức mạnh hiện thực.

II. ĐẠI ĐOÀN KẾT TRONG KỶ NGUYÊN MỚI PHẢI TRỞ THÀNH MỤC TIÊU, ĐỘNG LỰC, NGUỒN LỰC CHIẾN LƯỢC VÀ NỀN TẢNG SỨC MẠNH QUỐC GIA

Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc phải trở thành mục tiêu bền vững bao trùm, động lực chiến lược và nguồn lực đột phá của sự nghiệp phát triển đất nước. Trong đó, mục tiêu bền vững bao trùm bởi phát triển không chỉ đo bằng tăng trưởng và của cải, mà còn bằng quyền làm chủ, tiến bộ, công bằng trong cơ hội và thụ hưởng, chia sẻ hài hòa lợi ích, tôn trọng khác biệt chính đáng, sự gắn kết xã hội, niềm tin và hạnh phúc của Nhân dân.

Động lực chiến lược không chỉ ở quy mô tập hợp lực lượng, mà cốt lõi ở khả năng duy trì sự đồng tâm, hiệp lực qua các lĩnh vực, giai đoạn và thế hệ; gắn lợi ích mỗi người với vận mệnh lâu dài của đất nước.

Nguồn lực đột phá ở khả năng kết nối, cộng hưởng những tiềm năng phân tán, huy động hiệu quả sức dân, chuyển hóa hiệu quả sức mạnh đại đoàn kết thành nguồn lực tạo lập những giá trị phát triển mới.

Thực tiễn đất nước ta thời gian qua đã chứng minh cho luận điểm trên. Chính tình yêu thương con người, tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách với phương châm “ai có gì giúp nấy, ai có công giúp công, ai có của giúp của, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, ai ở đâu thì giúp ở đấy” được phát huy mạnh mẽ trong những thời điểm gian khó, hiểm nguy nhất.

Đại dịch COVID-19 với những hậu quả nặng nề, đã huy động nguồn lực tài chính lớn, thuốc chữa bệnh và nhiều trang thiết bị thiết yếu từ tinh thần đại đoàn kết để kịp thời phục vụ phòng, chống và khắc phục đại dịch hiệu quả chỉ sau một đêm phát động quyên góp. Đồng thời, thành công của “ngoại giao vắc-xin” trong đại dịch COVID-19 là minh chứng sinh động cho sự kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại[3].

Hay ngay trong mất mát bao trùm bởi sự tàn phá khủng khiếp của siêu bão Yagi, điển hình là trận sạt lở đất, lũ quét lịch sử gây bao đau thương đối với bà con Làng Nủ, Nậm Tông, Kho Vàng (Lào Cai), tình yêu thương, lòng sẻ chia và sự chung tay của đồng bào cả nước đã thắp lên hy vọng để những vùng đất ấy được tái sinh.

“Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai tại các tỉnh miền Trung[4] cũng góp phần làm sáng rõ mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, chủ trương đặt tính mạng, sự an toàn và hạnh phúc của Nhân dân lên trên hết, trước hết.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đại đoàn kết cần tiếp tục được bồi đắp, củng cố và phát triển để trở thành sức mạnh kiến tạo phát triển, có năng lực tạo ra của cải, việc làm và nâng cao chất lượng sống, hạnh phúc của Nhân dân. Tinh thần ấy được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khái quát bằng một thông điệp giàu sức gợi mở: “Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần, mà còn là năng lực phát triển quốc gia...” [5]. Như vậy, đại đoàn kết khơi dậy sức dân, kiến tạo sức nước, bồi đắp hạnh phúc Nhân dân.

III. CHUYỂN HÓA SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT THÀNH THỊNH VƯỢNG QUỐC GIA, HẠNH PHÚC CỦA NHÂN DÂN

Trong tình hình mới, đại đoàn kết toàn dân tộc phải đáp ứng những biến đổi sâu sắc của môi trường phát triển khi nhiều vấn đề mang tính toàn dân, toàn diện và toàn cầu xuất hiện. Do vậy, cần tập trung vào các giải pháp sau:

Thứ nhất, đẩy mạnh tổng kết thực tiễn, phát triển tư duy lý luận, củng cố nền tảng chính trị phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên mới: Về nền tảng chính trị, cần tiếp tục quán triệt và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; cụ thể hóa Văn kiện Đại hội XIV của Đảng thành nhiệm vụ, mục tiêu hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị. Trong đó, tập trung “xây dựng và triển khai Chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045”[6]; Về lý luận, cần “tổng kết thực tiễn về thực hành dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, truyền thống và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” [7]. Đặc biệt, cần xây dựng hệ tiêu chí để xác lập thước đo, đánh giá sức bền và hiệu quả phát huy sức mạnh đại đoàn kết, làm cơ sở hoạch định và thực thi chính sách.

Thứ hai, phát huy đại đoàn kết toàn dân tộc thành năng lực hành động thực hiện hai mục tiêu chiến lược 100 năm[8] và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số: Muốn thực hiện thành công những mục tiêu chiến lược của đất nước đòi hỏi sự bứt phá đồng bộ về tư duy, mô hình phát triển, năng suất và tính hiệu quả thực chất theo phương châm “đổi mới để bứt phá, sáng tạo để vươn xa, hội nhập để tiến lên, đoàn kết để vững mạnh”. Theo đó, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất lao động làm những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và phát triển đất nước. Kiên quyết không đánh đổi ổn định kinh tế vĩ mô, công bằng xã hội, môi trường và lợi ích lâu dài lấy tốc độ tăng trưởng trước mắt.

Thứ ba, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc thành động lực nội sinh thực hiện đồng bộ “ba đột phá chiến lược”:

Một là, đột phá về hoàn thiện thể chế phát triển và nâng cao hiệu quả tổ chức thực thi. Tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao chất lượng chính sách, tháo gỡ các điểm nghẽn, khơi thông và giải phóng mọi nguồn lực, phát huy sức sáng tạo của toàn xã hội; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội; phát huy dân chủ, đối thoại, giám sát và phản biện xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính.

Hai là, đột phá về phát triển nguồn nhân lực. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc phải được bồi đắp trên nền tảng phát triển con người, do đó cần chú trọng phát triển đội ngũ trình độ cao đáp ứng các yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Đặc biệt, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận, dân vận và chính quyền cơ sở có bản lĩnh chính trị vững vàng, trọng dân, gần dân, hiểu dân, biết lắng nghe, đối thoại, thuyết phục, phát huy sức mạnh của Nhân dân.

Ba là, đột phá về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia với tầm nhìn trăm năm; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội; tạo sự đồng thuận trong triển khai các dự án, bảo đảm sinh kế và hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân.

Thứ tư, mở rộng và nâng tầm đại đoàn kết toàn dân tộc trong hội nhập quốc tế chủ động, sâu rộng, thực chất, hiệu quả, góp phần giữ nước từ sớm, từ xa, từ khi nước chưa lâm nguy: Đại đoàn kết trong điều kiện mới cần chủ động phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, hiệu quả về đối tác và đối tượng, trên cơ sở kiên định lợi ích quốc gia-dân tộc. Phát huy vai trò của Việt Nam tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế đa phương. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ và phát huy sức mạnh tổng hợp của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân; tăng cường quan hệ giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, nhất là các lực lượng yêu chuộng hòa bình và tiến bộ thế giới. Coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cần tăng cường xây dựng cơ chế kết nối trí thức, chuyên gia, doanh nhân trong nước với mạng lưới người Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ năm, lấy hợp tác công tư làm phương thức quan trọng để kết nối, huy động và phát huy các nguồn lực xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế đất nước: Trên tinh thần Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, cần thực hiện nhất quán chủ trương lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt và thu hút đầu tư tư nhân, đồng thời huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của toàn xã hội cho phát triển đất nước. Đẩy mạnh thực hiện phương châm “5 hóa”: số hóa; xanh hóa; tối ưu hóa nguồn lực; thông minh hóa quản trị và hài hòa hóa lợi ích giữa Nhà nước, người dân và doanh nghiệp. Lấy hiệu quả kinh tế-xã hội, khả năng huy động và sử dụng vốn, năng suất, chất lượng công trình, năng lực kết nối vùng, khả năng tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống Nhân dân làm những tiêu chí quan trọng để đánh giá từng dự án đầu tư và hiệu quả hợp tác công tư.

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Bước vào kỷ nguyên mới, không chỉ là nền tảng chính trị-xã hội vững chắc, “đại đoàn kết phải chuyển hóa thành mục tiêu, động lực, nguồn lực chiến lược phát triển đất nước nhanh, bền vững và bồi đắp hạnh phúc của Nhân dân”. Điều đó đòi hỏi khơi dậy khát vọng cống hiến, kết nối trí tuệ, nguồn lực và hành động của toàn xã hội; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

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[1] Hồ Chí Minh: Toàn tập, Sđd, t.13, tr.119.

[2] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026; t.I, tr.38-39.

[3] Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19 chính thức ra mắt tối 5/6/2021 tại Hà Nội, trở thành biểu tượng sinh động của tinh thần đại đoàn kết, đồng lòng, sẻ chia và trách nhiệm cộng đồng. Tính đến ngày 31/7/2025, Quỹ đã huy động được hơn 11 nghìn tỷ đồng từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân trong, ngoài nước. Với sự chủ động, quyết liệt trong triển khai ngoại giao vắc-xin và sự hợp tác, hỗ trợ của bạn bè quốc tế, Việt Nam đã tạo được bước chuyển ngoạn mục “đi sau về trước”, từng bước vượt qua tình trạng khan hiếm vắc-xin, từ một nước tiếp cận vắc-xin muộn đã trở thành một trong 5 quốc gia (có quy mô dân số từ 50 triệu người trở lên) có tỷ lệ bao phủ vắc-xin cao nhất thế giới.

[4] “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại do các đợt thiên tai tại các tỉnh miền Trung được phát động cuối tháng 11/2025. Chỉ sau khoảng một tháng rưỡi triển khai, 34.759 căn nhà bị hư hỏng được sửa chữa, 1.597 căn nhà bị sập, đổ, lũ cuốn trôi được xây dựng lại, giúp người dân có nơi ở an toàn, ổn định.

[5] Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, ngày 12/5/2026.

[6] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Sđd, t.I, tr.125.

[7] Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV, Sđd, t.I, tr.125.

[8] Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có

công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.