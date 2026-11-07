Chung nhịp đam mê

Bóng rổ không chỉ có vinh quang mà còn đầy thử thách khắc nghiệt. Ngoài mồ hôi và những buổi luyện tập khắc nghiệt, anh Công còn phải đối diện với những chấn thương như bong gân cổ chân, đau gối, thậm chí những cú va chạm mạnh khiến cơ thể rã rời. Thế nhưng, bằng ý chí, anh vẫn đứng dậy sau mỗi lần ngã, tiếp tục tập luyện, thi đấu. Thành tích của anh Công kéo dài từ năm 17 tuổi với các giải thi đấu trong và ngoài Quân đội. Gần đây nhất là huy chương vàng Giải vô địch bóng rổ 3x3 quốc gia, năm 2024; Vô địch VBA 2025 (Giải bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam); năm 2026, anh và đội giành huy chương đồng Giải vô địch bóng rổ 5x5 các đội mạnh quốc gia và huy chương bạc Giải vô địch bóng rổ 3x3 các đội mạnh quốc gia và á quân VBA 2026.

Năm 2010, khi mới 14 tuổi, Công được mẹ đưa từ quê hương Ninh Bình lên Hà Nội tham dự đợt tuyển chọn vận động viên của đội bóng rổ Phòng không-Không quân. Nhận thấy tố chất và tiềm năng của Công, các huấn luyện viên tận tình dìu dắt, bồi dưỡng, giúp Công từng bước trưởng thành trên con đường thể thao chuyên nghiệp. Cũng từ những giải đấu và các buổi gặp gỡ, giao lưu với người hâm mộ, Công quen Tô Thùy Linh, người bạn đời hiện nay. Tình yêu của họ bắt đầu từ niềm đam mê chung với trái bóng cam.

Anh Đinh Tiến Công cùng vợ và con trai. Ảnh do nhân vật cung cấp

Đám cưới của họ được tổ chức vào tháng 9-2022. Trước đó, chị Linh trong fanclub của đội Hanoi Buffaloes với nhiệm vụ chụp ảnh cho đội, góp phần lan tỏa tinh thần bóng rổ đến cộng đồng. Họ quen nhau từ những buổi gặp gỡ tại các trận đấu của VBA vào năm 2017 và từng có khoảng thời gian yêu xa khi chị Linh du học năm 2019. Trong suốt 5 năm quen nhau, chị đã thấu hiểu và cảm thông cho lịch tập luyện, thi đấu dày đặc của bạn trai. Chị còn tranh thủ đến sân cổ vũ trực tiếp các trận đấu của đội Hanoi Buffaloes mỗi khi có dịp.

Một điều đặc biệt trong câu chuyện tình yêu của Công và Linh là bố của Linh cũng là quân nhân, từng công tác tại Quân chủng Phòng không-Không quân. Lớn lên trong tình yêu thương và niềm tự hào về màu xanh áo lính của gia đình, Linh sớm dành cho người lính những tình cảm gần gũi, thân thương. Không chỉ truyền cho con gái tình yêu với người lính, bố chị còn là người khơi nguồn đam mê nhiếp ảnh, kiên nhẫn hướng dẫn chị từ những thao tác đầu tiên, dạy chị cách cầm máy, ngắm khung hình và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp qua từng bức ảnh. Có lẽ, từ những điều giản dị ấy, tình yêu với nhiếp ảnh và sự gắn bó với môi trường Quân đội đã dần trở thành một phần trong hành trang của chị, để rồi sau này, chính niềm đam mê ấy góp phần đưa chị đến gần hơn với người bạn đời của mình.

Chị Linh hiện công tác tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MB). Công việc bận rộn, trong khi chồng thường xuyên công tác xa nhà, đòi hỏi chị phải sắp xếp thời gian hợp lý để chu toàn việc gia đình. Thấu hiểu và trân trọng nhiệm vụ của chồng, chị luôn là điểm tựa vững chắc, góp phần giữ gìn sự gắn kết, ấm êm của tổ ấm. Hôn nhân của anh chị bước sang năm thứ tư, với niềm vui bên cậu con trai hơn 3 tuổi kháu khỉnh.

Bé Đinh Thái Nam có phần thiệt thòi hơn các bạn vì ít có dịp được bố chăm sóc. Bù lại, chị Linh luôn tìm cách để con cảm nhận được tình yêu thương và sự hiện diện của bố trong cuộc sống hằng ngày. Chị thường kể cho con nghe những kỷ niệm về bố qua những câu chuyện giản dị: “Chỗ này bố từng chở hai mẹ con mình đi chơi, quán này có lần bố đưa hai mẹ con đi ăn. Con gọi điện chúc bố thi đấu tốt nhé!”. Buổi tối, dù bố vắng nhà, hai mẹ con vẫn dành riêng “chỗ của bố” trên giường. Trước giờ đi ngủ, chị lại thủ thỉ với con: “Bố đi làm nhớ con lắm, con có nhớ bố không? Khi nào bố về, con nhớ ôm bố nhé!”.

Với quỹ thời gian ít ỏi sau những đợt thi đấu, anh Công luôn nâng niu từng phút giây sum vầy bên vợ con: Khi cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, lúc quây quần nấu ăn và hạnh phúc nhất là những bữa cơm rộn rã tiếng cười... Và chính những giây phút giản dị ấy lại trở thành tài sản vô giá, nuôi dưỡng tình yêu, sự gắn kết và tiếp thêm sức mạnh để anh Công yên tâm hoàn thành nhiệm vụ, để chị Linh vững vàng nơi hậu phương, để bé Nam lớn lên trong vòng tay ấm áp của một gia đình trọn vẹn.