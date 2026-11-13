Vóc dáng mỹ nhân Nhật vừa kết hôn, sinh con với ngôi sao bóng đá

Haruna Kawaguchi vừa chào đón con đầu lòng sau khoảng 3 tháng kết hôn với ngôi sao bóng đá Nhật Bản Ko Itakura (29 tuổi). Trong bài đăng, nữ diễn viên cho biết: "Vừa qua, tôi đã hạ sinh con đầu lòng. Suốt thời gian mang thai, tôi đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ và ủng hộ từ mọi người xung quanh. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng. Mong rằng trong thời gian tới, gia đình nhỏ của chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được sự yêu thương của quý vị". Theo Shūkan Bunshun, Ko Itakura chia sẻ niềm vui sau khi lên chức cha. "Tôi cảm thấy trách nhiệm càng lớn hơn. Tôi muốn cố gắng hết sức để có thể thi đấu chuyên nghiệp cho đến khi con tôi lớn lên. Điều quan trọng nhất là vợ và con tôi đều khỏe mạnh", cầu thủ cho biết.

Vợ của Ko Itakura giữ sức khỏe và thần thái rạng rỡ trong suốt thời gian mang thai. Cô vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật, duy trì tập luyện. Ở bài đăng gần nhất của cô vào ngày 5/11, nữ diễn viên diện đầm phom rộng, thoải mái lưu lại những hình ảnh trong thai kỳ. Haruna Kawaguchi và Ko Itakura chính thức về chung một nhà vào ngày 2/8 năm nay. Thời điểm đó, cả hai công bố hôn sự bằng một bức thư tay có chữ ký của hai người.

Haruna Kawaguchi chăm chỉ tham gia các dự án, thực hiện những buổi chụp hình, quảng cáo. Vào đầu tháng 9, cô cũng thu hút sự chú ý của truyền thông, báo giới khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim Even If Mom Is No Longer in This World: My Diary of Life của đạo diễn Yuki Yamato, ở Tokyo, Nhật Bản. Tại sự kiện, nữ diễn viên chia sẻ: "Trong suốt một năm qua, kể từ lúc bắt đầu ghi hình cho đến tận bây giờ, tôi đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Hôm nay, tôi thực sự xúc động".

Phim đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau nhiều năm. Trong phim, Haruna Kawaguchi vào vai Nodoka Endo - cô gái trẻ bị chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4 ở tuổi 21 và qua đời vào năm 24 tuổi. Để khắc họa chân thực sự tàn phá của căn bệnh, nữ diễn viên đã giảm 10 kg trong suốt 2 tháng ghi hình. Ở dự án điện ảnh mới nhất, cô đóng cặp với nam diễn viên Mahiro Takasugi.

Trong chặng đường hoạt động nghệ thuật, mỹ nhân Nhật ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm ăn khách như Yankee-kun to Megane-chan (2010), Ouran High School Host Club (2012), Thám tử Kindaichi (2014), One Week Friends (2017), Ông chồng nội trợ (2020), phim cổ trang dài tập của đài NHK Kirin ga Kuru (2020), Why I Dress Up for Love (2021)... Đặc biệt, vai diễn cô gái trẻ với chuyện tình xúc động trong bộ phim Silent (2022) cùng các tác phẩm như Maiagare! hay Hayabusa Fire Brigade (2023) đã đưa tên tuổi của cô lên hàng ngũ những mỹ nhân thực lực và đắt show bậc nhất màn ảnh Nhật Bản.

Ngoài ra, nữ diễn viên cũng là gương mặt "đắt show" khi là đại sứ, quảng bá cho nhiều nhãn hàng thời trang, mỹ phẩm lớn. Haruna Kawaguchi thường xuyên xuất hiện trên bìa của nhiều tạp chí thời trang đình đám ở Nhật Bản. Cô sở hữu vẻ đẹp khả ái, ngọt ngào và hình thể cân đối.

Haruna Kawaguchi sinh năm 1995 tại tỉnh Nagasaki. Cô bén duyên với nghệ thuật từ năm 2007 sau khi giành giải Grand Prix tại cuộc thi tìm kiếm người mẫu của tạp chí Nicola và hoạt động với tư cách người mẫu độc quyền. Năm 2009, cô bước chân vào lĩnh vực diễn xuất qua bộ phim truyền hình Tokyo DOGS.

An Nhi