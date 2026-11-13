Ra mắt phim tài liệu về nhà báo Argentina mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam

Nhà sản xuất phim Corina López Roach, thư kí đoàn làm phim Lillian Roldan, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt và người dẫn chuyện trong phim - cựu nhà báo AP Clara Preve Durrieu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Bộ phim tài liệu “Un precio que tenemos que pagar” (Cái giá mà chúng ta phải trả) của đạo diễn Argentina Ricardo Preve đã có buổi ra mắt tại Liên hoan phim quốc tế Mar del Plata lần thứ 41, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt, đoàn làm phim, trong đó có nhà sản xuất Corina López Roach, cùng nhiều khách mời và người yêu điện ảnh.

Bộ phim đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng khán giả khi tái hiện câu chuyện về phóng viên Argentina Ignacio Ezcurra, người mất tích trong cuộc chiến tranh tại Việt Nam năm 1968.

Tác phẩm đưa người xem trở lại những năm tháng chiến tranh thông qua hành trình điều tra, tìm kiếm sự thật về số phận của Ignacio Ezcurra, phóng viên báo La Nación được cử đến Việt Nam đưa tin về chiến tranh.

Xuất phát từ một bức ảnh đăng trên báo năm 1968 chụp thi thể ông, hơn nửa thế kỷ sau, đạo diễn Ricardo Preve cùng các cộng sự đã tiến hành nghiên cứu, thu thập tư liệu và phỏng vấn nhân chứng tại Argentina, Việt Nam và Mỹ nhằm làm sáng tỏ những tình tiết còn nhiều bí ẩn xung quanh cái chết của phóng viên Ignacio Ezcurra.

Nhà sản xuất phim Corina López Roach, thư kí đoàn làm phim Lillian Roldan, Đại sứ Việt Nam tại Argentina Ngô Minh Nguyệt và người dẫn chuyện trong phim - cựu nhà báo AP Clara Preve Durrieu. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Câu chuyện về phóng viên Ignacio Ezcurra cũng gợi nhắc vai trò và trách nhiệm của những phóng viên, nhà báo quốc tế đã dấn thân vào các vùng chiến sự, không quản ngại hiểm nguy để trực tiếp chứng kiến, ghi lại và truyền tải sự thật về những gì đang diễn ra.

Trong bối cảnh chiến tranh ở Việt Nam, những phóng sự, hình ảnh và lời kể của các phóng viên, nhà báo nước ngoài đã góp phần đưa thông tin về cuộc chiến đến gần hơn với công chúng thế giới, giúp cộng đồng quốc tế nhận thức rõ hơn về những tổn thất, đau thương mà chiến tranh gây ra đối với người dân Việt Nam.

Tại Mỹ Latinh, thông tin và hình ảnh từ Việt Nam, cùng với các hoạt động đoàn kết quốc tế, đã góp phần nuôi dưỡng phong trào phản đối chiến tranh, ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

Hành trình tác nghiệp của phóng viên Ignacio Ezcurra vì thế không chỉ thể hiện tinh thần dấn thân và lòng can đảm của một người làm báo mà còn nhắc nhở về sứ mệnh của báo chí trong việc bảo vệ sự thật, phản ánh những vấn đề nhân đạo và lên tiếng trước những mất mát do chiến tranh gây ra.

Trả lời phóng viên TTXVN, Clara Preve Durrieu, cựu nhà báo của hãng thông tấn Associated Press (AP) và là người dẫn chuyện trong phim, cho biết việc tham gia dự án giúp cô hiểu sâu sắc hơn về lịch sử Việt Nam cũng như những gì đã xảy ra với phóng viên Ignacio Ezcurra.

Theo nhà báo Clara Preve, dù chiến tranh Việt Nam đã lùi xa, những câu chuyện về sự hy sinh của các phóng viên chiến trường vẫn có ý nghĩa đối với hiện tại. Cô cho rằng bộ phim đã đưa một câu chuyện tưởng chừng xa xôi đối với công chúng Argentina trở nên gần gũi hơn, đồng thời nhấn mạnh tính nhân văn của những người làm báo khi dấn thân vào các vùng chiến sự để tìm kiếm và truyền tải sự thật.

Cô Clara Preve Durrieu cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước và con người Việt Nam trong chuyến đi thực hiện bộ phim. Cô đánh giá cao sự phát triển, hiện đại hóa của Thành phố Hồ Chí Minh nhưng vẫn bảo tồn được những nét văn hóa truyền thống.

Đặc biệt, những cuộc gặp gỡ, phỏng vấn các nhân chứng Việt Nam từng sống qua chiến tranh và trực tiếp chứng kiến những sự kiện liên quan đến phóng viên Ignacio đã mang lại nhiều cảm xúc và giúp đoàn làm phim hiểu rõ hơn.

Bà Rosario Ezcurra Caprile (phải), em gái nhà báo Ignacio Ezcurra, từ Mexico đến Argentina để lần đầu tiên xem bộ phim về người anh trai đã khuất. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đáng chú ý, cô Clara Preve Durrieu cho biết tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở Thành phố Hồ Chí Minh có khu vực tưởng niệm riêng dành cho phóng viên Ignacio Ezcurra, thể hiện sự ghi nhận đối với những phóng viên, nhà báo đã hy sinh khi tác nghiệp tại Việt Nam. Theo cô, điều này cho thấy Argentina và Việt Nam có những mối liên hệ lịch sử và nhân văn sâu sắc hơn nhiều so với những gì công chúng hai nước thường hình dung.

Nhà sản xuất Corina López Roach cho biết quá trình thực hiện bộ phim là một hành trình nghiên cứu công phu, đặc biệt trong việc tìm kiếm, lựa chọn và xử lý khối lượng lớn tư liệu lưu trữ về chiến tranh ở Việt Nam.

Đoàn làm phim vừa tiến hành quay phim vừa tiếp tục nghiên cứu, khiến nhiều tình tiết và tài liệu mới liên tục xuất hiện, đòi hỏi phải điều chỉnh cách kể chuyện và quá trình dựng phim.

Cô Corina López Roach nhấn mạnh sự phối hợp với cộng sự tại Việt Nam, đặc biệt là nhà đồng sản xuất An Trần, đóng vai trò quan trọng giúp đoàn làm phim triển khai dự án thuận lợi.

Một trong những khoảnh khắc xúc động tại buổi ra mắt là sự hiện diện của bà Rosario Ezcurra Caprile, em gái phóng viên Ignacio Ezcurra, từ Mexico đến Argentina để lần đầu tiên xem bộ phim về người anh trai đã khuất.

Bà Rosario Ezcurra, người đã ngoài 80 tuổi, bày tỏ cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để tìm kiếm sự thật về cái chết của anh trai bà.

Theo nhà sản xuất Corina López Roach, bộ phim dự kiến được phát hành thương mại tại Argentina từ ngày 4/3/2027 tới. Tác phẩm cũng được lựa chọn tham gia chương trình Panorama (Toàn cảnh) của Liên hoan phim quốc tế Hà Nội, dự kiến trình chiếu ngày 1/12, mở ra cơ hội để khán giả Việt Nam tiếp cận câu chuyện lịch sử này qua góc nhìn của các nhà làm phim Argentina.

Thông qua câu chuyện về Ignacio Ezcurra, “Un precio que tenemos que pagar” không chỉ góp phần lưu giữ ký ức về một nhà báo đã hy sinh trong chiến tranh mà còn truyền tải thông điệp về trách nhiệm của báo chí, giá trị của sự thật và khát vọng hòa bình.

Sự đón nhận xúc động của khán giả tại Mar del Plata cho thấy sức lan tỏa của tác phẩm, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình cảm gắn bó giữa nhân dân Argentina và Việt Nam./.