Top 5 phim Hàn Quốc nên xem nếu bạn thích 'Dive Into You'

Dive Into You đã chính thức khép lại nhưng vẫn để lại nhiều dư âm trong lòng khán giả. Sức hút của bộ phim không chỉ đến từ câu chuyện xuyên không hấp dẫn mà còn nhờ màn kết hợp ăn ý giữa Park Seo Ham và Kim Ji Yeon. Diễn xuất cùng phản ứng hóa học tự nhiên của cặp đôi trở thành một trong những yếu tố khiến người xem khó lòng quên được tác phẩm.

Nếu vẫn chưa thể thoát khỏi dư âm của Dive Into You, khán giả có thể tìm đến 5 bộ phim Hàn Quốc dưới đây. Từ những câu chuyện tình cảm, tình yêu oan gia đến phim học đường giật gân, mỗi tác phẩm đều có điểm hấp dẫn riêng.

1. Semantic Error

Semantic Error là bộ phim BL đáng xem dành cho khán giả muốn gặp lại Park Seo Ham. Phim xoay quanh Chu Sang Woo (Jaechan), sinh viên khoa học máy tính sống nguyên tắc, khép kín. Sau khi nộp bài tập nhóm dưới tên mình vì các thành viên thiếu đóng góp, Sang Woo khiến Jang Jae Young (Park Seo Ham) bị mất điểm. Để trả đũa, Jae Young liên tục đảo lộn cuộc sống của Sang Woo. Mô-típ oan gia thành đôi cùng phản ứng hóa học tự nhiên của hai diễn viên tạo nên sức hút cho tác phẩm.

2. Our Universe

Our Universe là bộ phim dành cho khán giả muốn gặp lại Park Seo Ham. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, anh vẫn gây chú ý với nhân vật Park Yun Seong, mối tình đầu của Woo Hyeon Jin (Roh Jeong Eui) và cũng là cấp trên mới của cô. Phim xoay quanh Woo Hyeon Jin và Seon Tae Hyeong (Bae In Hyuk), hai người có quan hệ thông gia bất ngờ phải cùng chăm sóc con của anh chị em đã qua đời. Từ những bất đồng, cả hai dần xây dựng một gia đình đặc biệt.

3. The Haunted Palace

The Haunted Palace là lựa chọn dành cho khán giả muốn gặp lại Kim Ji Yeon trong một bộ phim cổ trang. Cô vào vai Yeo Ri, nghệ nhân chế tác thủy tinh xuất thân từ gia tộc pháp sư nhưng không muốn nối nghiệp gia đình. Cuộc sống của cô đảo lộn khi mối tình đầu Yoon Gap (Yook Sungjae) bị Gangcheori, một sinh vật thần thoại, chiếm hữu. Cả hai buộc phải hợp tác để đối mặt với những linh hồn tà ác và bí mật trong cung điện. Phim kết hợp hài hòa yếu tố tình cảm, kỳ bí và đấu đá cung đình.

4. Pyramid Game

Pyramid Game là lựa chọn dành cho khán giả muốn khám phá khía cạnh diễn xuất gai góc của Kim Ji Yeon. Chuyển thể từ webtoon cùng tên, phim lấy bối cảnh trường trung học nữ Baekyeon, nơi học sinh phải bỏ phiếu xếp hạng mức độ nổi tiếng của nhau mỗi tháng. Người nhận điểm thấp nhất sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường. Nhân vật Sung Su Ji (Kim Ji Yeon), một nữ sinh mới chuyển trường, quyết tâm phá bỏ hệ thống phân cấp bất công này. Với nội dung kịch tính và nhịp phim cuốn hút, tác phẩm cho thấy khả năng biến hóa đa dạng của nữ diễn viên.

5. Lovely Runner

Lovely Runner là lựa chọn không thể bỏ qua với những khán giả yêu thích mô-típ xuyên không trong Dive Into You. Phim xoay quanh Im Sol (Kim Hye Yoon), cô gái nhiều lần quay ngược thời gian để cứu thần tượng Ryu Seon Jae (Byeon Woo Seok). Chuyển thể từ tiểu thuyết mạng The Best of Tomorrow, tác phẩm khai thác hành trình thay đổi quá khứ và tình yêu dần nảy nở giữa hai nhân vật. Nhờ phản ứng hóa học ngọt ngào, những tình huống hài hước xen lẫn các phân đoạn cảm động, Lovely Runner trở thành bộ phim đáng xem dành cho người yêu thích thể loại tình cảm xuyên không.