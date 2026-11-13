Ê-kíp Việt thâu tóm thị trường K-Pop sau K-Drama, 'thêm phép' MV ATEEZ, BLACKPINK

ATEEZ nổi tiếng từ lâu như một trong những nhóm nam có khả năng trình diễn "bá cháy" hàng đầu Gen 4 của K-Pop. Sau bản hit BAD, ATEEZ được đà xông lên, trở lại với MV UP. Phần nhìn concept vũ trụ, siêu nhiên với những góc máy "quay vòng vòng" khiến fan Việt cảm thấy quen quen và ngay lập tức vỡ òa khi credit là những cái tên quen thuộc từ Việt Nam.

Cái tên tiếng Việt "to đùng" trong phần credit MV UP là đạo diễn Phương Vũ - nhà sáng lập Antiantiart cùng nhiều "anh chị em" khác trong "tổ đội" của mình. Thông tin này đang được dân mạng chia sẻ rầm rộ với niềm tự hào khi đội ngũ sáng tạo Việt Nam đang ngày càng được thị trường quốc tế công nhận.

Antiantiart được biết đến với gu nghệ thuật độc đáo và lực lượng nhân sự có khả năng làm đồ họa cao tay, từng hợp tác với nhiều nghệ sĩ Việt như LowG, MCK, Hoàng Thùy Linh, Sơn Tùng M-TP... MV UP của ATEEZ không phải sản phẩm đầu tiên đội ngũ Antiantiart hợp tác với sao quốc tế. Saucin’ - MV tiền ra mắt của LNGSHOT cũng do ê-kíp này thực hiện với phần lớn cảnh quay thực hiện tại TP.HCM.

Phần credit team người Việt đảm nhận phần Rotoscope Artist và Clean up Artist trong MV "Look At Me" của nhóm co-ed ALLDAY PROJECT.

Vài năm trở lại đây, đội ngũ sáng tạo Việt Nam nổi tiếng trong lĩnh vực làm VFX trong các dự án phim Hollywood và nhất là phim Hàn như The Glory, Squid Game, Moving... Khoảng hơn 1 năm trở lại đây, ê-kíp Việt bắt đầu thâu tóm thị trường âm nhạc khi dần xuất hiện trong khâu dựng kỹ xảo, VFX cho MV của sao K-Pop. Điển hình như team Flow Studio thực hiện MV Your Love của Jisoo hay nhóm artist người Việt đứng sau MV Look At Me của ALLDAY PROJECT, MV GO của BLACKPINK...

Credit trong MV "GO" của BLACKPINK có sự xuất hiện của nhóm 5 nghệ sĩ người Việt và một cái tên quen thuộc từ team Antiantiart.

Trước đó là thời trang nội địa, tiếp đến là đội ngũ sáng tạo Việt Nam được đối tác quốc tế, ngôi sao toàn cầu tin tưởng, hợp tác. Không chỉ tự hào khi người Việt tạo dấu ấn nhiều hơn trên bản đồ thế giới, nhiều khán giả cũng hi vọng các nhà sản xuất phim, âm nhạc nội địa sẽ tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao này để tạo nên những sản phẩm mang đậm dấu ấn Việt Nam vang danh quốc tế.