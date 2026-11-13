TP. Hồ Chí Minh: Chủ động bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Thể thao toàn quốc

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra với nhiều môn thi đấu tại những địa điểm khác nhau, đặt ra yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn trên phạm vi rộng, từ nhà thi đấu, sân vận động đến cơ sở lưu trú, tuyến đường phục vụ các đoàn thể thao.

Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh thông tin tại họp báo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Thạc Hiếu

Theo Đại tá Trần Hồng Minh, Phó Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh, Công an thành phố đã chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể bảo đảm an ninh, trật tự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội theo chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố.

Trên cơ sở kế hoạch chung, lực lượng chức năng xây dựng phương án cụ thể đối với từng môn, địa điểm thi đấu, phù hợp với tính chất hoạt động, điều kiện thực tế. Trọng tâm là bảo đảm an ninh, trật tự bên trong, khu vực xung quanh địa điểm tổ chức; an toàn di chuyển, phòng cháy, chữa cháy tại nhà thi đấu, cơ sở lưu trú cùng những khu vực liên quan.

Đại tá Trần Hồng Minh cho biết, Công an thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao cùng lực lượng liên quan, chủ động nắm tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm Đại hội diễn ra an toàn.

Bên cạnh công tác an ninh, Ban Tổ chức cũng chuẩn bị phương án y tế, sơ cấp cứu, xử lý tình huống phát sinh nhằm bảo vệ sức khỏe vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài, đại biểu và khán giả. Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm tại cơ sở ăn uống, lưu trú được chú trọng.

Việc triển khai đồng bộ những phương án này nhằm bảo đảm điều kiện sinh hoạt, tập luyện, thi đấu của các đoàn thể thao, đồng thời nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng chức năng, đơn vị quản lý địa điểm, cơ sở lưu trú và bộ phận hậu cần.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Công an TP. Hồ Chí Minh xác định là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra Đại hội, nhất là khi thành phố đang triển khai nhiều công trình hạ tầng giao thông.

Đại tá Trần Hồng Minh nhận định, tại một số tuyến đường, khu vực có thể phát sinh ùn tắc, ảnh hưởng đến việc di chuyển của các đoàn thể thao cũng như sinh hoạt thường ngày của người dân.

Đối với những môn thi đấu sử dụng đường giao thông, lực lượng công an sẽ phối hợp Ban Tổ chức, cơ quan liên quan xây dựng phương án phân luồng, điều tiết phù hợp, tạo thuận lợi cho vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài cùng lực lượng phục vụ di chuyển đúng lịch trình.

Công tác tổ chức giao thông được triển khai theo hướng kết nối địa điểm lưu trú với nơi thi đấu, khu vực tổ chức sự kiện, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của người dân.

Phó Giám đốc Công an thành phố đề nghị người dân chủ động theo dõi thông tin phân luồng, điều tiết giao thông, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng. Khán giả, cổ động viên cần tuân thủ quy định tại địa điểm thi đấu, phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự trong quá trình tham gia, cổ vũ Đại hội.

Để người dân nắm bắt thông tin kịp thời, Công an thành phố đề nghị cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền phương án tổ chức giao thông, những yêu cầu về an ninh, an toàn tại khu vực diễn ra hoạt động thi đấu.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi phát biểu tại buổi họp báo Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Ảnh: Thạc Hiếu

Liên quan đến công tác phối hợp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hồi đề nghị cơ quan báo chí phản ánh kịp thời những khó khăn phát sinh về giao thông, hậu cần đến Trung tâm Báo chí thành phố để chuyển cơ quan có trách nhiệm xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Việc chủ động phương án bảo đảm an ninh, an toàn, kết hợp điều tiết giao thông, chăm sóc y tế và tiếp nhận phản ánh kịp thời được kỳ vọng góp phần tổ chức thành công Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, tạo điều kiện để vận động viên yên tâm tranh tài, khán giả thuận lợi theo dõi, đồng thời bảo đảm sinh hoạt thường ngày của người dân thành phố.