Soundcheck concert Tinh Hà 'Say Hi': CONGB 'xinh iu' với mascot Bò Sữa AChu

Không khí tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam VEC (Hà Nội) trở nên náo nhiệt khi các Anh Trai lần lượt xuất hiện trên sân khấu soundcheck. Dù chưa phải đêm diễn chính thức, dàn nghệ sĩ vẫn khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên với diện mạo chỉn chu, thần thái nổi bật cùng nguồn năng lượng tràn đầy.

Nguồn: @codynamite

Nguồn: @ahihihai

Nguồn: @kittyubtlinh

Đáng chú ý, CONGB gây thích thú khi bất ngờ xuất hiện trong tạo hình mascot Bò Sữa Achu - nhân vật gắn liền với nam ca sĩ tại The Masked Singer Vietnam 2026. Màn tái xuất hài hước này nhanh chóng trở thành điểm nhấn giữa loạt khoảnh khắc visual của dàn Anh Trai.

Anh Trai CONGB cùng "thiết bị trang phục" chiếm trọn spotlight. Nguồn: @anhtraisuanhoa.

Không khí sân khấu tiếp tục trở nên sôi động với loạt tiết mục được đông đảo khán giả mong chờ. Đáng chú ý, IDNAT (Im Đợi Người Ai Thương) mang trở lại giai điệu trẻ trung, bắt tai, hứa hẹn tiếp tục khuấy động khán giả trong đêm diễn.

Tiết mục IDNAT (Im Đợi Người Ai Thương). Nguồn: @anhtraisuanhoa

Mặt khác, Thêu Hoa Dệt Gấm lại tạo nên sự đối lập thú vị với chất liệu âm nhạc mang đậm tinh thần văn hóa Việt. Từng gây chú ý bởi cách kết hợp giữa yếu tố truyền thống và hơi thở hiện đại, tiết mục được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một trong những màn trình diễn đáng nhớ của concert.

Nguồn: @kittyubtlinh

Tiết mục Thêu Hoa Dệt Gấm. Nguồn: @anhtraisuanhoa

Tiết mục Có Gì Đâu Mà Cay. Nguồn: @anhtraisuanhoa

Tiết mục Mưa Vội Phóng. Nguồn: @kanon.2304

Không chỉ có các tiết mục được mong chờ, loạt đạo cụ cũng nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của người hâm mộ. Những hình ảnh được hé lộ phần nào cho thấy sự đầu tư trong khâu dàn dựng, đồng thời khiến khán giả tò mò về những bất ngờ mà ê-kíp đang chuẩn bị cho sân khấu Tinh Hà “Say Hi” tại Hà Nội trong hai ngày tới.

Đạo cụ được đồn đoán sẽ xuất hiện trong tiết mục Thêu Hoa Dệt Gấm. Nguồn: @nayeonji_

Sau những hình ảnh được hé lộ từ buổi soundcheck, người hâm mộ càng có thêm lý do để mong chờ sân khấu chính thức ở Tinh Hà “Say Hi” Concert - Hẹn giữa Tinh Hà diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội vào ngày 14-15/11, nơi 24 Anh Trai sẽ cùng hội ngộ và mang đến những màn trình diễn được đầu tư dành riêng cho khán giả thủ đô.