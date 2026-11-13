Danh ca Lưu Hoan qua đời ở tuổi 63, sự thật vừa được hé lộ

Sau hơn một tháng kể từ khi danh ca Lưu Hoan qua đời, những đồn đoán về nguyên nhân cái chết của nam nghệ sĩ vẫn lan truyền trên mạng xã hội. Mới đây, vợ ông chính thức lên tiếng, xác nhận chồng qua đời do sốc nhiễm trùng, đồng thời làm rõ những thông tin sai lệch gây xôn xao thời gian qua.

Theo HK01, bà Lục Lộ, vợ cố nghệ sĩ Lưu Hoan vừa công bố một bức thư ngỏ kèm giấy chứng nhận y tế nhằm làm sáng tỏ nguyên nhân chồng qua đời. Theo tài liệu được công bố, nam danh ca mắc ung thư bàng quang, nhưng nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tử vong là sốc nhiễm trùng.

Bức thư cũng xác nhận Lưu Hoan được an táng ngày 12/11 tại khu vực dưới chân Vạn Lý Trường Thành, thuộc Hoài Nhu, Bắc Kinh. Trước đó, thông tin về sự ra đi của ông được Đại học Kinh tế và Thương mại Quốc tế công bố, song không đề cập cụ thể nguyên nhân.

Danh ca Lưu Hoan qua đời đột ngột khiến người hâm mộ không khỏi xót thương. Ảnh: Weibo.

Theo thông tin được chia sẻ, Lưu Hoan phát hiện mắc ung thư bàng quang từ nhiều năm trước, trong thời gian tham gia ghi hình chương trình The Voice of China. Quá trình điều trị ban đầu có kết quả tích cực, nhưng bệnh tái phát sau khoảng 5 năm.

Được biết, những năm sau khi phẫu thuật, nam nghệ sĩ vẫn duy trì hoạt động âm nhạc thay vì rút lui hoàn toàn. Việc trở lại công việc sau thời gian điều trị cũng cho thấy ảnh hưởng của căn bệnh từng rất lớn nhưng không khép lại sự nghiệp của ông. Những tháng cuối đời, ông phải chịu đựng tình trạng sốt cao kéo dài. Lưu Hoan qua đời ngày 25/9, hưởng thọ 63 tuổi.

Sau khi nam danh ca mất, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về tình trạng sức khỏe, nguyên nhân tử vong và tang lễ xuất hiện trên mạng xã hội. Gia đình ông đã lên tiếng bác bỏ, khẳng định một số hình ảnh và thông tin lan truyền là bịa đặt, đồng thời mong công chúng ngừng chia sẻ để người đã khuất được yên nghỉ.

Lưu Hoan sinh năm 1963 tại Thiên Tân, được xem là một trong những nghệ sĩ tiên phong của dòng nhạc pop hiện đại Trung Quốc và thường được gọi là "ông hoàng nhạc nhẹ". Bên cạnh sự nghiệp ca hát, ông còn là nhà giáo có uy tín trong lĩnh vực văn hóa và âm nhạc.

Đáng chú ý với gần 40 năm hoạt động nghệ thuật, Lưu Hoan ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như Hảo hán ca trong phim Thủy Hử, Bắc Kinh đón chào bạn - ca khúc chủ đề Olympic mùa hè 2008, Ta muốn thành Tiên và Cúc hoa đài. Ông cũng từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên chương trình The Voice of China, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.