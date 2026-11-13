Seo Kang Jun từ chối tham gia phim mới

Seo Kang Jun vừa xác nhận rút khỏi quá trình thảo luận tham gia bộ phim điện ảnh mới mang tên Nambeol. Thông tin được đại diện của nam diễn viên công bố ngày 11/11, thu hút sự chú ý của khán giả yêu thích điện ảnh Hàn Quốc.

Cụ thể, khi được truyền thông hỏi về khả năng góp mặt trong dự án, phía Seo Kang Jun xác nhận: "Seo Kang Jun sẽ không tham gia Nambeol". Như vậy, nam diễn viên sẽ không có cơ hội hợp tác cùng Lee Byung Hun trong tác phẩm hành động võ thuật đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Seo Kang Jun xác nhận không tham gia dự án điện ảnh Nambeol.

Trước đó, vào tháng 10, Seo Kang Jun được tiết lộ đang trong quá trình đàm phán để xuất hiện trong Nambeol. Nếu nhận lời, anh sẽ đảm nhận vai cánh tay phải của nhân vật thủ lĩnh nhóm chiến binh do Lee Byung Hun thủ vai. Đây được xem là một vai diễn có vị trí quan trọng trong mạch truyện, đồng thời mở ra cơ hội để Seo Kang Jun thử sức với một dự án điện ảnh mang màu sắc hành động lịch sử.

Tuy nhiên, sau thời gian cân nhắc, nam diễn viên cuối cùng đã quyết định không tham gia. Nguyên nhân cụ thể dẫn đến lựa chọn này hiện chưa được công bố. Phía Seo Kang Jun cũng không đưa ra thêm thông tin về kế hoạch tiếp theo của anh liên quan đến các dự án điện ảnh.

Nambeol lấy bối cảnh thời kỳ đầu triều đại Joseon, thuộc thể loại hành động võ thuật. Nội dung phim xoay quanh chín chiến binh có xuất thân, tính cách và năng lực khác nhau, cùng thực hiện chuyến hành trình đến đảo Tsushima nhằm giải cứu những người bị hải tặc Nhật Bản bắt cóc. Với câu chuyện mang màu sắc lịch sử kết hợp những màn đối đầu võ thuật, tác phẩm được kỳ vọng sẽ mang đến không khí kịch tính trên màn ảnh rộng.

Seo Kang Jun.

Trước khi Seo Kang Jun xác nhận từ chối, Nambeol đã công bố nhiều gương mặt đáng chú ý trong đội hình diễn viên. Trong đó có Lee Byung Hun, Go Youn Jung, Lee Do Hyun, WOODZ (Cho Seung Youn), Park Hae Joon và Lee Kwang Soo. Sự kết hợp giữa những diễn viên thuộc nhiều thế hệ được xem là một trong những điểm đáng chú ý của dự án.

Đáng chú ý, phim còn đánh dấu sự góp mặt của Lee Byung Hun trong một tác phẩm hành động lấy bối cảnh lịch sử, bên cạnh những gương mặt trẻ như Go Youn Jung và Lee Do Hyun. Việc Seo Kang Jun rút lui khiến khán giả tò mò về diễn viên sẽ thay thế vị trí này trong thời gian tới.

Hiện tại, phía đoàn phim chưa công bố phương án lựa chọn diễn viên mới cho vai diễn từng được cân nhắc giao cho Seo Kang Jun. Trong khi đó, người hâm mộ tiếp tục chờ đợi những thông tin tiếp theo về lịch trình và dự án trở lại màn ảnh của nam diễn viên.