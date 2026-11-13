Sự nghiệp của diễn viên Tấn Bo và Hoàng Mèo trước khi bị khởi tố

Mới đây, theo Báo Công an TP.HCM, cơ quan chức năng đã khởi tố nhiều đối tượng, trong đó có diễn viên Tấn Bo và Hoàng Mèo, về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông", quy định tại khoản 2 Điều 288 Bộ luật Hình sự. Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận, đặc biệt khi hai cái tên này từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật.

Tấn Bo từng được biết đến với vai trò diễn viên hài. Anh xuất thân trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, là em trai của nghệ sĩ hài Tấn Beo.

Diễn viên hài Tấn Bo.

Trong quá trình hoạt động, Tấn Bo tham gia nhiều tiểu phẩm hài, chương trình truyền hình và một số dự án phim ảnh. Bên cạnh diễn xuất, anh còn góp mặt trong một số chương trình giải trí, gameshow, tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật qua nhiều hình thức khác nhau.

Sau khi không còn diễn hài chung với anh trai, Tấn Bo tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật riêng. Anh từng kết hợp diễn hài cùng bà xã Xuân Nhi, đồng thời tham gia một số chương trình truyền hình.

Trong khi đó, Hoàng Mèo có tên thật là Nguyễn Lê Hoàng, là gương mặt quen thuộc của sân khấu hài phía Nam. Anh từng theo học tại một trường về diễn xuất.

Sau khi tốt nghiệp, Hoàng Mèo tham gia các nhóm tấu hài, sau đó hoạt động tại sân khấu kịch. Đây cũng là nơi giúp anh có cơ hội gặp gỡ, làm việc cùng nhiều nghệ sĩ và từng bước tạo dựng tên tuổi. Với lối diễn xuất tự nhiên, có khả năng đảm nhận nhiều dạng vai, nam diễn viên góp mặt trong các vở kịch, chương trình hài và dự án phim ảnh.

Không chỉ hoạt động trên sân khấu, Hoàng Mèo còn mở rộng công việc sang lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và sản xuất nội dung. Ngoài diễn xuất, nam nghệ sĩ còn thử sức ở vai trò đạo diễn, đồng đạo diễn...

Diễn viên hài Hoàng Mèo.

Hiện tại, thông tin liên quan đến việc khởi tố Tấn Bo và Hoàng Mèo khiến chặng đường hoạt động nghệ thuật trước đây của họ được công chúng quan tâm trở lại. Hiện cần theo dõi thêm thông tin từ cơ quan chức năng về diễn biến vụ việc.