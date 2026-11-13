Ngũ Cung sau khi Đỗ Hoàng Hiệp rời đi

Ngày 13/11, Trần Thắng, thủ lĩnh Ngũ Cung lên tiếng về việc Đỗ Hoàng Hiệp rời nhóm vài năm trước. Anh cho biết bất kỳ ban nhạc, tập thể nào đều khó tránh việc có thành viên rời đi. Nhạc sĩ hiểu mỗi người đều có những lựa chọn, định hướng và hành trình riêng trong từng giai đoạn.

Trên thực tế, trước khi Đỗ Hoàng Hiệp rời nhóm, Ngũ Cung đã trải qua một giai đoạn không có nhiều hoạt động chung khi mỗi thành viên đều tập trung cho những dự án cá nhân.

Ngũ Cung thay đổi đội hình nhóm sau khi những thành viên cũ lần lượt rời đi.

"Với tôi, việc Hiệp không còn là thành viên của Ngũ Cung không có nghĩa là tôi không còn trân trọng những đóng góp hay năng lực chuyên môn của em ấy. Còn việc có cơ hội cùng tham gia một dự án hay đứng chung sân khấu trong tương lai hay không, tôi nghĩ điều đó sẽ phụ thuộc vào tính chất chương trình và sự phù hợp của mỗi người ở thời điểm ấy", Trần Thắng chia sẻ.

Hiện tại, đội hình Ngũ Cung gồm 5 thành viên. Trong đó, trưởng nhóm là nhạc sĩ Trần Thắng (sinh năm 1986). 4 gương mặt còn lại đều trẻ tuổi và giữ những vai trò khác nhau, gồm: Hồng Phi (sinh năm 1994), Hoàng Bách (sinh năm 2006), Hoàng Bắc (sinh năm 2006) và Huy Nguyễn (sinh năm 2011).

"Các thành viên trẻ và đều có nền tảng chuyên môn, tinh thần làm nghề nghiêm túc, sự sáng tạo và cá tính âm nhạc riêng", Trần Thắng nói.

Ngũ Cung (Pentatonic) được thành lập vào 10/10/2007 với các thành viên Nguyễn Hùng Cường, Trần Thắng, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Đức Long, Đỗ Hoàng Hiệp với mục tiêu ban đầu là tham gia một cuộc thi lớn cùng hơn 50 ban nhạc rock trẻ trong cả nước. Họ đã trở thành người chiến thắng với những bản nhạc rock tự sáng tác như Nụ hôn trên đỉnh Fansipan, Nỗi đau...

Sau nhiều năm hoạt động, các thành viên của Ngũ Cung lần lượt rời khỏi nhóm và theo đuổi hoạt động cá nhân. Đến năm 2024, Ngũ Cung thông báo Đỗ Hoàng Hiệp không còn là thành viên của nhóm. Thời điểm này, Đỗ Hoàng Hiệp tham gia show Anh trai vượt ngàn chông gai.

Tháng 11/2024, ban nhạc ra mắt album Di sản gồm 11 ca khúc, cùng những MV nổi bật như Chung một ước mơ, Cô Đôi thượng ngàn. Bên cạnh đó, ban nhạc giới thiệu đến công chúng các sản phẩm âm nhạc như Cung đàn mùa xuân kết hợp cùng nghệ sĩ Trọng Tấn hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình phiên bản rock.

Ngũ Cung cũng góp mặt tại nhiều sân khấu và chương trình như concert Âm vang Tổ quốc, Tự hào là người Việt Nam 2026, Rock Concert - Thái Nguyên bừng sáng, Rock Concert - Trái tim Việt Nam, WeFest 2026, Đông Fest, Hà Nội Rock...