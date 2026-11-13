Top 5 phim Hoa ngữ ngôn tình hiện đại tháng 11 bạn nên xem

Tháng 11 là thời điểm thích hợp để những người yêu phim Hoa ngữ tìm kiếm các tác phẩm tình cảm nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng không kém phần kịch tính. Bên cạnh những bộ phim mới đang lên sóng, một số tác phẩm từng phát hành trước đó cũng đáng để đưa vào danh sách theo dõi nhờ nội dung cuốn hút và mô-típ tình yêu đa dạng.

1. Hôm Nay Có Mưa Bóng Mây

Lên sóng từ ngày 6/11/2026 trên Mango TV, Hôm Nay Có Mưa Bóng Mây đánh dấu màn kết hợp giữa Dương Siêu Việt và Đổng Tư Thành. Bộ phim gồm 24 tập, khai thác câu chuyện tình cảm của những người trẻ trên hành trình trưởng thành và vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Dương Siêu Việt đảm nhận vai Trịnh Vũ, cô gái có hoàn cảnh gia đình khó khăn, vừa phải làm thêm kiếm tiền trang trải viện phí cho mẹ, vừa nỗ lực học tập để giành học bổng. Trong khi đó, Đổng Tư Thành vào vai Trần Nghiễn Châu, nam sinh viên ưu tú mang vẻ ngoài hoàn hảo nhưng cũng phải đối diện với những áp lực và tổn thương riêng.

Ban đầu, cả hai thường xuyên cạnh tranh và có những bất đồng. Tuy nhiên, quá trình hợp tác nghiên cứu giúp họ dần hiểu nhau, từ đối thủ trở thành người đồng hành. Không chỉ tập trung vào chuyện tình yêu, phim còn khai thác áp lực học tập, gánh nặng gia đình và những lựa chọn của người trẻ.

2. Chiết Ánh Trăng

Chiết Ánh Trăng là một trong những phim ngôn tình Hoa ngữ đáng chú ý trong tháng 11/2026, với sự góp mặt của Lâm Nhất và Lư Dục Hiểu. Tác phẩm chính thức lên sóng ngày 5/11 trên iQIYI, gồm 27 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ.

Trong phim, Lư Dục Hiểu vào vai Vân Ly, cô gái mắc chứng lo âu xã hội, thường thiếu tự tin khi giao tiếp. Lâm Nhất đảm nhận nhân vật Phó Thức Tắc, một thiên tài nghiên cứu khoa học có tính cách trầm lặng, lạnh lùng. Hai người từng có duyên gặp gỡ thời trung học nhưng chưa thể viết nên câu chuyện tình trọn vẹn.

Nhiều năm sau, Vân Ly bất ngờ gặp lại Phó Thức Tắc khi đến Nam Vu học cao học. Những rung động cũ dần trở lại, mở ra hành trình yêu đương với không ít thử thách. Đáng chú ý, đây là phần cuối trong bộ ba tác phẩm lấy bối cảnh Nam Vu, sau Vụng Trộm Không Thể Giấu và Khó Dỗ Dành.

3. Chu Hàn Tri Họa Ý

Nếu yêu thích mô-típ cưới trước yêu sau, Chu Hàn Tri Họa Ý là lựa chọn đáng thử. Bộ phim thuộc dòng phim ngắn tình cảm Trung Quốc, xoay quanh Lâm Họa, cô gái từng bị người bạn thanh mai trúc mã Cố Trưng phản bội vì lợi ích cá nhân.

Theo lời đề nghị của người bạn thân Tạ Bảo Nhi, Lâm Họa quyết định bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng với Tạ Chu Hàn, cha của Bảo Nhi. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai người chỉ được xây dựng trên một thỏa thuận. Thế nhưng, Tạ Chu Hàn lại luôn âm thầm quan tâm và bảo vệ cô.

Khi những bí mật trong quá khứ dần được hé lộ, Lâm Họa mới biết người đàn ông bên cạnh mình từng được mẹ cô cưu mang và đã dành tình cảm sâu đậm cho cô suốt nhiều năm. Từ một cuộc hôn nhân vì thỏa thuận, cả hai dần tìm thấy tình yêu đích thực.

4. Nhúng Chàm

Phát hành năm 2024, Nhúng Chàm là bộ phim ngắn tình cảm có sự tham gia của Vương Quân Hào và Phùng Hy Diêu. Tác phẩm gồm 27 tập, kết hợp các yếu tố tâm lý, bí ẩn và tình yêu gia đình.

Phim kể về đôi nam nữ từng là bạn thanh mai trúc mã nhưng bị chia cắt bởi một vụ tai nạn giao thông. Nhiều năm sau, khi gặp lại, họ phát hiện mình đã trở thành anh chị em trên danh nghĩa dù không có quan hệ huyết thống.

Từ những lần dò xét, nghi ngờ đến quá trình cùng nhau tìm kiếm sự thật về vụ tai nạn năm xưa, cả hai dần bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp giữa tình yêu và thù hận gia tộc. Những bí mật liên tiếp được hé lộ khiến câu chuyện không chỉ xoay quanh tình cảm đôi lứa mà còn có nhiều nút thắt bất ngờ.

5. Nhón Chân Để Đến Gần Người

Nhón Chân Để Đến Gần Người là bộ phim thanh xuân phát hành năm 2023 với 24 tập, có sự tham gia của Đinh Nhất Nhất và Lưu Dục Hàm.

Lấy bối cảnh Học viện Múa Hải Thành, phim xoay quanh Thạch Tiểu Xuân, cô gái mang theo ước mơ trở thành vũ công ba lê chuyên nghiệp. Sau khi được nhận vào học viện, cô bắt đầu hành trình rèn luyện đầy thử thách, đồng thời gặp gỡ những người bạn và đối thủ có chung niềm đam mê nghệ thuật.

Tại đây, Tiểu Xuân gặp Lăng Thần, chàng trai lạnh lùng, điển trai, cùng Vu Mạn Mạn, nữ sinh được mệnh danh là công chúa ba lê. Những rung động tuổi trẻ, sự cạnh tranh và áp lực theo đuổi ước mơ tạo nên câu chuyện nhiều màu sắc.

Không thuần túy là phim ngôn tình, tác phẩm còn tập trung vào hành trình trưởng thành và nỗ lực khẳng định bản thân của những người trẻ. Đây là lựa chọn phù hợp với khán giả yêu thích không khí thanh xuân, tình cảm học đường và chủ đề nghệ thuật.