Fan SZA và Dua Lipa 'khẩu chiến' trước thềm Coachella 2027

Dù Coachella 2027 còn chưa chính thức diễn ra, mạng xã hội đã sớm trở thành tâm điểm của cuộc tranh luận giữa người hâm mộ SZA và Dua Lipa. Từ vị thế headliner, sức ảnh hưởng quốc tế đến thành tích âm nhạc, hai fandom liên tục đưa ra những lập luận để bảo vệ thần tượng.

Theo thông tin được truyền thông quốc tế đăng tải ngày 13/11, Coachella 2027 quy tụ ba cái tên đảm nhận vị trí nghệ sĩ trình diễn chính (headliner), gồm SZA, Dua Lipa và Tame Impala. Tuy nhiên, sự xuất hiện của SZA trong đội hình này nhanh chóng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Ồn ào bắt nguồn từ một bài đăng được cho là xuất phát từ tài khoản Instagram riêng tư của SZA. Nữ ca sĩ bày tỏ sự hào hứng khi nhận lời biểu diễn tại lễ hội âm nhạc đình đám, đồng thời tiết lộ cô không muốn vội vàng trong quá trình thực hiện album mới mà muốn dành thời gian để hoàn thiện sản phẩm một cách chỉn chu.

Sau đó, tài khoản âm nhạc @femalernb chia sẻ lại bài đăng nói trên. Một cư dân mạng bất ngờ để lại bình luận cho rằng Coachella hoàn toàn có thể không cần SZA ở vị trí headliner. Trước ý kiến này, giọng ca Kill Bill nhanh chóng đáp trả đầy thẳng thắn: "Các bạn hoàn toàn có thể đi xem hai headliner còn lại. Tôi vẫn là headliner. Cứ tận hưởng đi".

Đáng chú ý, SZA còn đề cập đến việc bản thân là người phụ nữ da màu duy nhất đảm nhận vị trí nghệ sĩ chính trong đội hình được công bố. Phản hồi của nữ ca sĩ lập tức thu hút sự chú ý, khiến cuộc tranh luận vốn chỉ xoay quanh một bình luận trở thành màn đối đầu giữa hai cộng đồng người hâm mộ.

Ở một phía, fan Dua Lipa đưa ra những lợi thế của nữ ca sĩ người Anh gốc Albania để khẳng định sức hút toàn cầu. Họ nhấn mạnh lượng người theo dõi Instagram khoảng 90 triệu, khả năng chinh phục các bảng xếp hạng quốc tế, danh mục hit nhạc pop đình đám cũng như thành công từ những chuyến lưu diễn quy mô lớn. Trong khi đó, tài khoản Instagram của SZA được bài viết dẫn nguồn ghi nhận khoảng 23 triệu người theo dõi.

Ngược lại, người hâm mộ SZA cho rằng việc so sánh vị thế nghệ sĩ chỉ dựa trên lượng người theo dõi mạng xã hội là thiếu toàn diện. Họ nhấn mạnh thành tích streaming ấn tượng, tầm ảnh hưởng của nữ ca sĩ đối với dòng nhạc R&B và hip-hop đương đại, cùng khả năng tạo kết nối sâu sắc với khán giả Mỹ.

Trong lúc cộng đồng mạng liên tục đưa ra những con số và lập luận để bảo vệ thần tượng, Dua Lipa được cho là không trực tiếp tham gia vào cuộc khẩu chiến. Nữ ca sĩ xác nhận góp mặt tại Coachella 2027 nhưng không đưa ra phản hồi công khai trước những tranh luận liên quan đến SZA. Thay vào đó, cô tập trung vào các kế hoạch âm nhạc sắp tới, đặc biệt là album phòng thu tiếp theo.

Có thể thấy, sức nóng của Coachella 2027 đã bắt đầu lan tỏa từ rất sớm, thậm chí trước khi các nghệ sĩ chính thức bước lên sân khấu. Cuộc tranh luận giữa fan SZA và Dua Lipa cũng phần nào phản ánh sự khác biệt trong cách đánh giá vị thế của một ngôi sao nhạc pop: người đề cao sức ảnh hưởng đại chúng và độ phủ sóng toàn cầu, người lại coi trọng thành tích âm nhạc, bản sắc nghệ thuật và tầm ảnh hưởng văn hóa.

Dẫu vậy, thay vì những cuộc tranh luận trên mạng xã hội, sân khấu Coachella mới là nơi để SZA và Dua Lipa chứng minh sức hút của mình trước hàng chục nghìn khán giả. Và có lẽ, màn trình diễn thực tế mới là câu trả lời đáng chờ đợi nhất cho cuộc đối đầu đang nóng lên giữa hai cộng đồng người hâm mộ.