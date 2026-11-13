Sự thật tin Cát Phượng bị bắt vì chất cấm

Khoảng 13h ngày 12/11, Cát Phượng liên tục nhận được tin nhắn hỏi cô có ổn không. Ban đầu, nữ diễn viên tưởng mạng xã hội lại xuất hiện tin đồn cô qua đời. Đến khi một học trò báo rằng có thông tin lan truyền về việc cô sử dụng chất cấm và bị bắt, Cát Phượng mới hiểu vì sao nhiều người tìm cách liên lạc với mình.

Cát Phượng phủ nhận tin bị bắt.

Theo Tạp chí Người Đưa Tin, sự việc bắt đầu từ bài viết của một tài khoản ẩn danh, đề cập đến một số nghệ sĩ bằng tên viết tắt. Trong đó, hai chữ “C.P” khiến một số người ở phần bình luận gọi tên Cát Phượng. Nữ diễn viên cho biết cô bất ngờ và bức xúc khi tên mình bị gắn với thông tin mà cô khẳng định là sai sự thật.

Lên tiếng vào tối cùng ngày, Cát Phượng cho biết cô vẫn làm việc bình thường. Cô cho rằng cách viết bóng gió dễ khiến người đọc suy diễn. Nữ nghệ sĩ đề nghị tài khoản đăng bài nói rõ người được nhắc đến là ai. Nếu bài viết ám chỉ cô, Cát Phượng yêu cầu người đăng đính chính hoặc gỡ bài và cho biết sẽ nhờ luật sư, cơ quan chức năng can thiệp nếu sự việc không được xử lý.

Cô cho biết vẫn làm việc bình thường.

Sau khi lên tiếng, Cát Phượng cho biết cô vừa livestream trên TikTok và chuẩn bị đến lớp dạy học. Nữ diễn viên nói cô mong được tập trung vào công việc và có cuộc sống yên ổn.

Cát Phượng sinh năm 1970, trưởng thành từ sân khấu kịch TP.HCM. Cô từng đảm nhận vai Thị Nở trong vở Chí Phèo và tham gia các tác phẩm như Đất phương Nam, Ròm, Hạnh phúc của mẹ. Năm 2019, vai diễn trong Hạnh phúc của mẹ mang về cho cô giải Cánh diều ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc.

Nữ diễn viên từng kết hôn với Thái Hòa và có một con trai. Tháng 5/2022, cô xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn sau nhiều năm gắn bó. Đến tháng 6/2023, Cát Phượng công khai hẹn hò với một khán giả đã yêu mến cô nhiều năm. Hiện cô cho biết muốn tiếp tục hoạt động nghệ thuật, đồng thời dành thời gian chăm lo cho con trai đang học năm cuối đại học.