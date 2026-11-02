Chứng khoán 'đỏ lửa', loạt cổ phiếu nằm sàn

Phiên giao dịch ngày 2/11 khép lại trong sắc đỏ áp đảo. Sau những nỗ lực hồi phục bất thành vào buổi sáng, áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong phiên chiều, kéo VN-Index giảm sâu.

Kết phiên, chỉ số chính mất 30,9 điểm (1,77%), xuống 1.710 điểm. Đây là mức giảm đáng kể trong bối cảnh thị trường vừa trải qua hai tháng điều chỉnh liên tiếp. Hàng loạt nhóm ngành từ ngân hàng, bất động sản, chứng khoán đến bán lẻ, công nghiệp đều chịu áp lực bán.

Thị trường ngập trong sắc đỏ. Dữ liệu: Vietstock.

Nhóm bất động sản ghi nhận nhiều cổ phiếu giảm mạnh như KDH mất 4,32%, VRE giảm 4,57%, NLG giảm 3,86%. Ở nhóm chứng khoán, TCX giảm 4,36%, SSI mất 2,33%, VND giảm 2,24%. Cổ phiếu bán lẻ cũng không tránh khỏi xu hướng đi xuống khi FRT giảm hết biên độ 6,99%, DGW mất 6,84%, MWG giảm 2,16%.

Áp lực còn lan sang nhóm công nghiệp và sản xuất. GVR, TRC và PHR đồng loạt giảm sàn; FPT mất 4,74%, HPG giảm 2,86%. Trong khi đó, VIC tăng nhẹ 0,41%, HDC tăng hết biên độ 6,67%, nhưng lực đỡ từ một số cổ phiếu riêng lẻ không đủ cân bằng thị trường.

Tâm điểm tiêu cực trong phiên thuộc về nhóm ngân hàng. Có tới 24/28 cổ phiếu nhà băng đóng cửa giảm giá. VPB của VPBank giảm mạnh nhất nhóm, mất 6,1%, xuống 21.550 đồng/cổ phiếu. VCB giảm 4,8%, LPB mất 4,43%, OCB giảm 4,25%, BID giảm 4,19%, ACB cũng giảm 3,33%.

Trong khi đó, NVB trở thành cổ phiếu ngân hàng duy nhất tăng giá, với mức tăng 5%, lên 14.700 đồng/cổ phiếu. Động thái này diễn ra sau khi ngân hàng công bố lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 1.574 tỷ đồng, tăng 140,6% so với cùng kỳ năm trước.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài cũng gây chú ý khi áp lực bán tập trung đáng kể vào nhóm ngân hàng. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 516 tỷ đồng. MBB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 181 tỷ đồng, tiếp đến là VCB với 155 tỷ đồng, ACB 117 tỷ đồng và STB 105 tỷ đồng. Ở chiều mua, MSN được mua ròng 90 tỷ đồng, VIX khoảng 40 tỷ đồng và PNJ gần 29 tỷ đồng.

Việc các cổ phiếu ngân hàng từng đóng vai trò nâng đỡ thị trường quay đầu giảm sâu, cùng hoạt động bán ròng của khối ngoại, khiến tâm lý nhà đầu tư thêm thận trọng. Sau phiên giảm mạnh, VN-Index lùi về 1.710 điểm, tiến gần vùng 1.700 điểm. Khả năng cân bằng của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và sự trở lại của dòng tiền sẽ là những yếu tố đáng chú ý trong các phiên tiếp theo.