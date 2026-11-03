Việt Nam đón 19,5 triệu khách quốc tế, khách châu Âu tăng mạnh

Khách quốc tế đến Việt Nam đạt 19,5 triệu lượt sau 10 tháng năm 2026. Ảnh: Hà Anh/Mekong ASEAN.

Theo thống kê từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) công bố ngày 3/11, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam đón 19,5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025và đạt khoảng 78% mục tiêu cả năm.

Châu Á tiếp tục là nguồn khách lớn nhất, với 14,6 triệu lượt, chiếm gần 75% tổng lượng khách quốc tế. Châu Âu đứng thứ hai với 3,22 triệu lượt, chiếm 16,5%. Các khu vực còn lại gồm châu Mỹ với 1,04 triệu lượt; châu Úc với 602.700 lượt và châu Phi với 59.900 lượt.

Trong 10 thị trường gửi khách lớn nhất, Trung Quốc dẫn đầu với gần 4,4 triệu lượt, tiếp đến là Hàn Quốc với 3,4 triệu lượt, Nga với 1,25 triệu lượt và Đài Loan (Trung Quốc) với 1,07 triệu lượt. Đây là 4 thị trường đóng góp trên một triệu khách đến Việt Nam tính từ đầu năm đến nay.

Các thị trường gửi khách lớn tiếp theo là Mỹ (808.700 lượt), Campuchia (787.100 lượt), Nhật Bản (757.500 lượt), Ấn Độ (744.600 lượt), Philippines (579.200 lượt) và Australia (543.00 lượt).

Về tăng trưởng, châu Âu là khu vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất với 51,5%. Theo sau là châu Phi tăng 30,7%; châu Úc tăng 21,5%; châu Mỹ tăng 18,1%; châu Á tăng 7,3%.

Châu Âu được đánh giá là khu vực đóng góp lớn nhất vào mức tăng chung của khách quốc tế đến Việt Nam. Với mức tăng trưởng ấn tượng, châu Âu cũng là khu vực có mức tăng tuyệt đối về lượng khách tốt nhất, tăng thêm khoảng 1,09 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, châu Á tăng thêm khoảng 992.000 lượt so với cùng kỳ năm 2025.

Kết quả này cho thấy bên cạnh vai trò nền tảng của các thị trường châu Á, việc mở rộng và khai thác hiệu quả các thị trường đường dài, đặc biệt là châu Âu, đang tạo động lực quan trọng cho tăng trưởng du lịch Việt Nam.

Tại châu Âu, Nga là thị trường gửi khách lớn nhất và tăng 150%. Một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể như Ba Lan tăng 45,8%, Séc tăng 21,9%, Thụy Sỹ tăng 23,1% và Thụy Điển tăng 21,4%.

Trong khu vực Đông Nam Á, lượng khách từ Philippines tăng 52,4%, Campuchia tăng 43,2%, Singapore tăng 28,9% và Indonesia tăng 27,1%. Australia tăng 21,3%, còn New Zealand tăng 22,9%.

Ở chiều ngược lại, lượng khách từ Hàn Quốc giảm 6,3%. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho rằng cần tiếp tục thúc đẩy chính sách, xúc tiến quảng bá và phát triển sản phẩm mới để duy trì sức cạnh tranh tại thị trường trọng điểm này.

Theo đánh giá của Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, tăng trưởng khách quốc tế trong 10 tháng đến từ cả những thị trường có quy mô lớn lẫn các thị trường tăng nhanh. Đà tăng từ châu Âu cùng kết quả tích cực tại một số thị trường gần trong khu vực châu Á đang góp phần đa dạng hóa nguồn khách và tạo thêm dư địa phát triển cho du lịch Việt Nam.

Môi trường ổn định, an ninh và an toàn được bảo đảm, các đường bay thẳng được mở rộng, chính sách thị thực thuận lợi cùng tài nguyên và sản phẩm du lịch đa dạng là những yếu tố hỗ trợ Việt Nam duy trì mức tăng trưởng khách quốc tế hai con số trong năm nay.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các địa phương, doanh nghiệp du lịch cần chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp thu hút khách, tăng cường tổ chức sự kiện văn hóa, du lịch, làm mới sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Từ nay đến cuối năm, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam dự kiến tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá tại một số thị trường trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ và Nga.