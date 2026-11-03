Đậm đà hương vị cà phê Colombia giữa lòng Hà Nội

Toàn cảnh sự kiện trải nghiệm cà phê Colombia tại Hà Nội. (Nguồn: ĐSQ Colombia tại Việt Nam)

Ngày 3/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam tổ chức chương trình trải nghiệm cà phê với chủ đề “Savor Colombian Coffee – Prepared by the hands that grow it!” (Thưởng thức cà phê Colombia – Từ bàn tay những người trồng cà phê).

Sự kiện có sự tham gia của đại diện Đại sứ quán Colombia, các chuyên gia cà phê tới từ IWCA Colombia (Chi nhánh Colombia của Liên minh phụ nữ trong ngành cà phê quốc tế) cùng khách mời trong nước và quốc tế.

Thông qua chương trình, Đại sứ quán Colombia tại Việt Nam mong muốn giới thiệu những nét đặc trưng của cà phê đặc sản Colombia, giúp người tiêu dùng Việt Nam hiểu hơn về sản phẩm và văn hóa cà phê của quốc gia Nam Mỹ này.

Tại sự kiện, khách mời được trải nghiệm 10 loại cà phê và khám phá các tầng hương vị qua ba giai đoạn: Cảm nhận hương khô sau khi xay, nhận diện hương thơm khi thêm nước nóng và nếm thử khi cà phê đạt nhiệt độ thích hợp.

Khách mời trải nghiệm và thưởng thức cà phê Colombia tại sự kiện. (Nguồn: ĐSQ Colombia tại Việt Nam)

Chia sẻ với TG&VN, bà Ana Maria Donneys, nhà sản xuất cà phê thế hệ thứ năm tại vùng Quindío, Colombia, sáng lập kiêm Giám đốc điều hành thương hiệu cà phê đặc sản Café Primitivo, cho biết Colombia đã tạo dựng danh tiếng trong phân khúc cà phê đặc sản nhờ khả năng duy trì chất lượng và hương vị đặc trưng trên nhiều vùng trồng.

Bà Ana Maria Donneys, nhà sản xuất cà phê thế hệ thứ năm tại Colombia, chia sẻ về những đổi mới trong kỹ thuật trồng và chế biến cà phê đặc sản. (Nguồn: ĐSQ Colombia tại Việt Nam)

Bà Ana Maria Donneys chia sẻ, Colombia đang thúc đẩy sự phát triển của thế hệ nhà sản xuất cà phê trẻ, với nhiều kỹ thuật và phương pháp chế biến mới dựa trên nghiên cứu khoa học.

Những đổi mới này đang mở ra hướng phát triển cho phân khúc cà phê đặc sản, giúp tạo ra những sản phẩm chất lượng cao, đồng thời có khả năng mở rộng quy mô sản xuất nhờ ứng dụng cơ sở khoa học vào quy trình chế biến.

Trong khi đó, bà Lina María Granados, chuyên gia thương mại và xuất khẩu cà phê đặc sản, đồng sáng lập IWCA Colombia; nhận định Việt Nam là thị trường giàu tiềm năng đối với cà phê Colombia nhờ văn hóa thưởng thức cà phê phát triển và sự cởi mở của người tiêu dùng với những trải nghiệm mới.

Bà Lina María Granados nhận định Việt Nam là thị trường có văn hóa cà phê đặc sắc. (Ảnh: Mai Liên)

Theo bà, cà phê Việt Nam thường có vị đậm, mạnh hơn, trong khi cà phê Colombia thiên về sự êm dịu, với hương trái cây phong phú, vị caramel ngọt và độ chua thanh. Sự khác biệt này tạo cơ hội để người tiêu dùng khám phá thêm những cách thưởng thức cà phê mới.

Bà cho rằng cà phê Colombia có thể trở thành lựa chọn mới tại các quán cà phê hiện đại, đặc biệt với thế hệ trẻ đang tìm kiếm những trải nghiệm đồ uống độc đáo.

Các chuyên gia giới thiệu và hướng dẫn khách mời trải nghiệm các dòng cà phê đặc sản Colombia tại sự kiện. (Ảnh: Mai Liên)

Đánh giá về tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Colombia, các chuyên gia cho rằng hai nước có những khác biệt về điều kiện sản xuất và giống cà phê, nhưng cùng hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện chất lượng và phát triển bền vững.

Việc học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường hợp tác được kỳ vọng sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho ngành cà phê cả hai nước.