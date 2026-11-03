Tuổi trẻ ngành Ngân hàng chủ động cập nhật xu hướng công nghệ tài chính mới

Tham dự Hội thảo, về phía Đoàn Thanh niên UBND TP. Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên. Về phía NHNN Chi nhánh Khu vực 1 có đồng chí Giám đốc Nguyễn Thị Hòa; các đồng chí Phó Giám đốc Đoàn Hùng Sơn, Nguyễn Quốc Huy, Trần Quốc Hùng và Hoàng Huyền Châm; đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên. Hội thảo còn có sự tham dự của đại diện các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn cùng đông đảo công chức, người lao động và đoàn viên, thanh niên NHNN Chi nhánh Khu vực 1.

Đưa tri thức công nghệ mới đến gần hơn với cán bộ trẻ

Phát biểu khai mạc Hội thảo, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên NHNN Chi nhánh Khu vực 1 nhấn mạnh, RWA đang nổi lên như một xu hướng đáng chú ý trên thị trường tài chính quốc tế, mở ra những phương thức mới trong huy động, phân bổ và khai thác nguồn vốn. Thông qua blockchain, các tài sản trong thế giới thực như trái phiếu, bất động sản... có thể được đưa lên nền tảng số, qua đó góp phần nâng cao tính thanh khoản, tối ưu hóa chi phí giao dịch và mở rộng khả năng tiếp cận vốn.

Trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu lớn về nguồn lực cho chuyển đổi số, RWA là một lĩnh vực giàu tiềm năng, cần được nghiên cứu và tiếp cận với tầm nhìn dài hạn. Đây cũng có thể trở thành một kênh huy động vốn mới, góp phần bổ sung nguồn lực cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số theo tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Bí thư Đoàn Thanh niên NHNN Chi nhánh Khu vực 1 phát biểu khai mạc Hội thảo

Từ những yêu cầu đó, đồng chí Tùng nhấn mạnh, Hội thảo có ý nghĩa thiết thực trong việc trang bị kiến thức, cập nhật xu hướng công nghệ mới cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đoàn viên, thanh niên ngành Ngân hàng, đồng thời gợi mở những vấn đề đặt ra đối với NHNN và hệ thống NHTM trong quá trình nghiên cứu, tiếp cận và ứng dụng xu hướng mới này.

Tại Hội thảo, đồng chí Nguyễn Trung Anh, Phó Trưởng phòng, Phòng Chính sách Thanh toán, Vụ Thanh toán NHNN đã chia sẻ tổng quan về blockchain và các ứng dụng thực tiễn của RWA. Theo đó, RWA là việc chuyển hóa quyền sở hữu hoặc quyền lợi gắn với tài sản trong thế giới thực thành các token trên nền tảng blockchain. Cách thức này cho phép quyền liên quan đến tài sản được ghi nhận và chuyển giao trên môi trường số. Phạm vi tài sản có thể được mã hóa khá rộng, bao gồm trái phiếu Chính phủ, tín phiếu kho bạc, chứng chỉ quỹ, tín dụng tư nhân, hóa đơn thương mại, bất động sản, vàng, tín chỉ carbon...

Đồng chí Nguyễn Trung Anh, Phó Trưởng phòng, Phòng Chính sách thanh toán, Vụ Thanh toán NHNN chia sẻ về tiềm năng của RWA

Phân tích về tiềm năng của RWA, đồng chí Nguyễn Trung Anh cho biết, việc ứng dụng blockchain cho phép chia nhỏ quyền sở hữu, tự động hóa giao dịch thông qua hợp đồng thông minh, vận hành liên tục và hỗ trợ quyết toán đồng thời giữa tài sản với tiền thanh toán. Những đặc tính này có thể mở ra phương thức mới trong huy động vốn, đầu tư và quản lý tài sản. Tuy nhiên, để các ứng dụng phát huy hiệu quả, cần giải quyết đồng bộ nhiều vấn đề, từ công nhận hiệu lực pháp lý của quyền sở hữu, cơ chế lưu ký tài sản, an toàn công nghệ đến thanh khoản và phòng, chống rửa tiền.

Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong chuyển đổi số ngành Ngân hàng

Cùng với việc trang bị kiến thức nền tảng, Hội thảo cũng giới thiệu một số mô hình đang được triển khai trên thế giới, giúp đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn cách các định chế tài chính tiếp cận và ứng dụng công nghệ này. Sự phát triển các quỹ thị trường tiền tệ token hóa của BlackRock, Franklin Templeton và các dự án thử nghiệm tiền ngân hàng trung ương bán buôn trên nền tảng công nghệ sổ cái phân tán (DLT) … cho thấy blockchain và RWA đang từng bước được nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực tài chính.

Đồng chí Nguyễn Thị Hòa tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Trung Anh, diễn giả tại Hội thảo.

Đối với ngành Ngân hàng, blockchain và RWA không chỉ là những xu hướng công nghệ mới mà còn đặt ra nhiều vấn đề cần nghiên cứu, đặc biệt là những tác động tiềm năng đối với hoạt động thanh toán và điều hành chính sách tiền tệ. Trong bối cảnh đó, việc chủ động cập nhật kiến thức, tìm hiểu và nghiên cứu các công nghệ mới có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt đối với đội ngũ cán bộ trẻ, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng trước những thay đổi của lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trên mặt trận chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên NHNN Chi nhánh Khu vực 1 tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành cùng việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị; tạo môi trường để đoàn viên phát huy tinh thần chủ động học tập, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Thông qua Hội thảo lần này, tinh thần đó được cụ thể hóa bằng việc khuyến khích cán bộ trẻ chủ động tiếp cận công nghệ mới, nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng thích ứng, sẵn sàng tham gia, đóng góp vào quá trình chuyển đổi số ngành Ngân hàng - Bí thư Đoàn Thanh niên Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Quang cảnh Hội thảo

Quang cảnh Hội thảo